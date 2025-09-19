Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

CG News: प्रेमी जोड़े ने नदी में लगाई छलांग, लड़का बच गया… लड़की की तलाश में जुटी टीम

CG News: राताखार पुल से प्रेमी जोड़े ने नदी में छलांग लगाई, युवक को बचा लिया गया, लेकिन लड़की अब भी लापता। तेज बहाव में रेस्क्यू ड्रामा और खोज अभियान जारी।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

प्रेमी जोड़े के नदी में कूदने से सनसनी (Photo source- Patrika)
प्रेमी जोड़े के नदी में कूदने से सनसनी (Photo source- Patrika)

CG News: राताखार पुल पर गुरुवार सुबह प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश करते हुए नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव में युवक फंस गया, लेकिन नगर सेना और पुलिस की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे बचा लिया। वहीं, प्रेमिका अब भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी करने की नियत से शहर के राताखार पुल से नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने लड़के को बहते हुए देख लिया, जो नदी के बीच फंसा हुआ था।

इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। जहां से नगर सेना के गोताखोरों को बचाव कार्य के लिए सूचित किया गया। जिला आपदा बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची, नाव तैयार किया, ट्यूब से नदी में उतरे, लेकिन वर्तमान में बांगो बांध के बाद दर्री बराज से गेट खोले गए हैं जिसके कारण हसदेव नदी पर बने सर्वेश्वर एनीकेट में भी पानी लबालब है।

ये भी पढ़ें

जंगल में घूम फिर रहे थे प्रेमी जोड़े… 4 दरिंदों ने किया ऐसा काम कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे
जांजगीर चंपा
Gang Rape News (Photo source- Patrika)

CG News: ऐसे फंसा था तेज बहाव में..

बहाव काफी तेज था, गोताखोरों की टीम और कोतवाली थाना में पदस्थ पुलिस के जवान बचाव कार्य के लिए नदी में उतरे। तेज बहाव में एक जवान भी नदी में बहने से बाल-बाल बचा। एक घंटे की काफी मशक्कत के बाद गुरुवार की दोपहर लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। जबकि लड़की अब भी लापता है। जानकारी के अनुसार जिले के राताखार पुल से गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे एक अज्ञात युवक तेज बहाव के बीच बने टापू पर फंस गया था।

घटना को सबसे पहले मछुआरों ने देखा और तत्काल पुलिस व 112 डायल को सूचना दी। खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची। युवक को बचाने के लिए थाना कोतवाली में पदस्थ आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता अपने दो साथियों के साथ नदी में कूद पड़े लेकिन रेस्क्यू के दौरान तेज धारा में बहकर उनकी जान पर बन आई थी।

मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्यूब फेंका और आरक्षक की जान बचाई. इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी की जद्दोजह नजर आ रही है। घटना के बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाहर निकाल गया, जिसकी पहचान निहारिका क्षेत्र के काशीनगर बस्ती के राहुल नामदेव(28 वर्ष) के तौर पर की गई है। रेस्क्यू दल के मुताबिक युवक ने उन्हें बताया कि वह और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुसाइड की नीयत से नदी में कूदा था।

लड़की अब भी लापता

CG News: जैसा की नदी से सुरक्षित बाहर निकले युवक ने रेस्क्यू टीम को जानकारी दी है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नदी में खुद था. प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि प्रेमी युगल के परिजन उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि इस जानकारी के फिलहाल पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। लड़के को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन लड़के के साथ नदी में कूदने वाली लड़की अब भी लापता है। रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ भी लगी हुई है।

लड़की की कर रहे हैं तलाश

रेस्क्यू दल के सदस्य नगर सेना कोरबा में पदस्थ गेंदालाल मनहरे ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली कि सर्वेश्वर एनीकट के नीचे एक लड़का नदी में तेज बहाव में फंसा हुआ है। मौके पर पहुंचकर हमने बचाव कार्य शुरू किया, वहां बहाव काफी तेज था। हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं पर अत्यधिक गड्ढा होने के कारण हम फंस गए थे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद हमने लड़के को बचा लिया है, जिसने हमें बताया कि वह खुदकुशी करने की नीयत से एक लड़की के साथ नदी में खुदा था, लड़की फिलहाल लापता है। जिसकी तलाश कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: प्रेमी जोड़े ने नदी में लगाई छलांग, लड़का बच गया… लड़की की तलाश में जुटी टीम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.