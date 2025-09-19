CG News: प्रेमी जोड़े ने नदी में लगाई छलांग, लड़का बच गया… लड़की की तलाश में जुटी टीम

CG News: राताखार पुल पर गुरुवार सुबह प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश करते हुए नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव में युवक फंस गया, लेकिन नगर सेना और पुलिस की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे बचा लिया। वहीं, प्रेमिका अब भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी करने की नियत से शहर के राताखार पुल से नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने लड़के को बहते हुए देख लिया, जो नदी के बीच फंसा हुआ था।
इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। जहां से नगर सेना के गोताखोरों को बचाव कार्य के लिए सूचित किया गया। जिला आपदा बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची, नाव तैयार किया, ट्यूब से नदी में उतरे, लेकिन वर्तमान में बांगो बांध के बाद दर्री बराज से गेट खोले गए हैं जिसके कारण हसदेव नदी पर बने सर्वेश्वर एनीकेट में भी पानी लबालब है।
बहाव काफी तेज था, गोताखोरों की टीम और कोतवाली थाना में पदस्थ पुलिस के जवान बचाव कार्य के लिए नदी में उतरे। तेज बहाव में एक जवान भी नदी में बहने से बाल-बाल बचा। एक घंटे की काफी मशक्कत के बाद गुरुवार की दोपहर लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। जबकि लड़की अब भी लापता है। जानकारी के अनुसार जिले के राताखार पुल से गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे एक अज्ञात युवक तेज बहाव के बीच बने टापू पर फंस गया था।
घटना को सबसे पहले मछुआरों ने देखा और तत्काल पुलिस व 112 डायल को सूचना दी। खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची। युवक को बचाने के लिए थाना कोतवाली में पदस्थ आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता अपने दो साथियों के साथ नदी में कूद पड़े लेकिन रेस्क्यू के दौरान तेज धारा में बहकर उनकी जान पर बन आई थी।
मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्यूब फेंका और आरक्षक की जान बचाई. इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी की जद्दोजह नजर आ रही है। घटना के बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाहर निकाल गया, जिसकी पहचान निहारिका क्षेत्र के काशीनगर बस्ती के राहुल नामदेव(28 वर्ष) के तौर पर की गई है। रेस्क्यू दल के मुताबिक युवक ने उन्हें बताया कि वह और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुसाइड की नीयत से नदी में कूदा था।
CG News: जैसा की नदी से सुरक्षित बाहर निकले युवक ने रेस्क्यू टीम को जानकारी दी है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नदी में खुद था. प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि प्रेमी युगल के परिजन उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि इस जानकारी के फिलहाल पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। लड़के को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन लड़के के साथ नदी में कूदने वाली लड़की अब भी लापता है। रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ भी लगी हुई है।
रेस्क्यू दल के सदस्य नगर सेना कोरबा में पदस्थ गेंदालाल मनहरे ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली कि सर्वेश्वर एनीकट के नीचे एक लड़का नदी में तेज बहाव में फंसा हुआ है। मौके पर पहुंचकर हमने बचाव कार्य शुरू किया, वहां बहाव काफी तेज था। हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं पर अत्यधिक गड्ढा होने के कारण हम फंस गए थे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद हमने लड़के को बचा लिया है, जिसने हमें बताया कि वह खुदकुशी करने की नीयत से एक लड़की के साथ नदी में खुदा था, लड़की फिलहाल लापता है। जिसकी तलाश कर रहे हैं।