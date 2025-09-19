CG News: प्रेमी जोड़े ने नदी में लगाई छलांग, लड़का बच गया… लड़की की तलाश में जुटी टीम

रेस्क्यू दल के सदस्य नगर सेना कोरबा में पदस्थ गेंदालाल मनहरे ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली कि सर्वेश्वर एनीकट के नीचे एक लड़का नदी में तेज बहाव में फंसा हुआ है। मौके पर पहुंचकर हमने बचाव कार्य शुरू किया, वहां बहाव काफी तेज था। हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं पर अत्यधिक गड्ढा होने के कारण हम फंस गए थे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद हमने लड़के को बचा लिया है, जिसने हमें बताया कि वह खुदकुशी करने की नीयत से एक लड़की के साथ नदी में खुदा था, लड़की फिलहाल लापता है। जिसकी तलाश कर रहे हैं।