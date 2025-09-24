Patrika LogoSwitch to English

मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो गरबा से दूर रहें… छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की अपील पर हलचल

CG News: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं को चेतावनी दी – मूर्ति पूजा में आस्था न होने पर गरबा से दूर रहें।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने नवरात्रि पर्व के अवसर पर मुस्लिम समाज के युवाओं से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि हिंदू समाज का पवित्र पर्व है, जिसमें माता जगदबा की आराधना के साथ करोड़ों श्रद्धालु गरबा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

गरबा कोई साधारण नृत्य कार्यक्रम नहीं है। यह देवी दुर्गा की आराधना के लिए किया जाने वाला भक्तिपूर्ण लोकनृत्य है, जो जीवन के चक्र और देवी की असीम शक्ति का प्रतीक है। यदि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता है तो उन्हें गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए।

CG News: अनुमति लेकर जा सकते हैं

डॉ. सलीम राज ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम भाई-बहन वेशभूषा और परंपरा का समान करते हुए समिति से अनुमति लेकर भाग लेना चाहते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। किंतु गलत नीयत से गरबा स्थलों पर प्रवेश कर उपद्रव करने का प्रयास हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करता है, जिससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंच सकती है।

शांति और भाईचारे की अपील

CG News: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम ने कहा कि मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे ऐसे पवित्र धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखें। प्रदेश की गंगा-जमुनी तहज़ीब का समान करते हुए छत्तीसगढ़ में शांति, भाईचारे और सद्भाव बनाए रखें। डॉ. राज ने कहा कि इस्लाम शांति का प्रतीक है और हमें हर हाल में प्रदेश की अमन-चैन व भाईचारे को प्राथमिकता देनी चाहिए।

Updated on:

24 Sept 2025 12:45 pm

Published on:

24 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो गरबा से दूर रहें… छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की अपील पर हलचल

