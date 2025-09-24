मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो गरबा से दूर रहें… छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की अपील पर हलचल

CG News: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम ने कहा कि मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे ऐसे पवित्र धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखें। प्रदेश की गंगा-जमुनी तहज़ीब का समान करते हुए छत्तीसगढ़ में शांति, भाईचारे और सद्भाव बनाए रखें। डॉ. राज ने कहा कि इस्लाम शांति का प्रतीक है और हमें हर हाल में प्रदेश की अमन-चैन व भाईचारे को प्राथमिकता देनी चाहिए।