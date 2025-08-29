CG News: 30 सितम्बर तक करवा ले केवाईसी अपडेट, नहीं तो रुक जाएगा सरकारी योजना का पैसा

CG News: राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को उनके बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करती है। अब ऐसे हितग्राहियों को सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए अपनी केवाईसी अपडेट करना होगा। इसके बिना हितग्राहियों के खाते में सरकारी योजना का पैसा नहीं आएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशेष सचिवों और सभी विभागों को पत्र जारी किया है। इसमें 30 सितम्बर तक केवाईसी अपडेट कराने को कहा है। इसके बाद भी अधिकांश विभाग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद वित्त विभाग ने एक बार फिर सभी विभागों को रिमाइंडर भेजा है।