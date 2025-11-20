CG News: मशीन–उपकरण खरीदी अटकी! 250 फाइलें धूल में दबीं, अस्पतालों की जरूरतें अधर में…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में 250 से अधिक फाइलें ’वेंटिलेटर’ पर हैं। इस कारण मरीजों के लिए जरूरी मशीनें और उपकरण नहीं खरीदे जा सके हैं। दरअसल में मरीजों के इलाज व सुविधा से जुड़ी यह फाइलें पिछले 8 माह से संचालनालय में धूल खा रही हैं। इसका कारण है कि कमिश्नर कार्यालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण कॉलेज व इससे संबद्ध अस्पताल प्रबंधन टेंडर नहीं कर पा रहा है।