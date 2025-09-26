CG News: सेंध तालाब में मॉकड्रिल कार्यक्रम… बारिश खत्म, अब बाढ़ से बचने की तैयारी!

तेज बारिश से निसदा डैम में काफी पानी जमा हो गया। आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए अचानक डैम के 12 गेट खोलने पड़े। इससे बांध के नीचे वाले इलाके में बसे गांव में पानी भर गया। ग्रामीण मदद की गुहार लगाने लगे। लोगों की चीख-पुकार मचने लगी। इसकी सूचना पर जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस के साथ ही अन्य विभाग भी अलर्ट हुए। तत्काल ग्रामीणों की मदद के लिए टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने तेज बहाव में फंसे लोगों और मवेशियों का रेस्क्यू किया।