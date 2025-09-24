गोठान में आधा दर्जन गायों की मौत, शवों को ऑटो में भरकर हटाया, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल!

मृत गायों के शवों को आनन-फानन में ऑटो बुलवाकर डाले में भरकर हटवाते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है। वहीं, उसी समय एक मवेशी शेड के भीतर तड़पते हुए पड़ा रहा लेकिन न तो उसे देखने वाला कोई था और न ही इलाज की व्यवस्था। गोठान में लगातार हो रही गायों की मौत, चारा-पानी की कमी और इलाज के अभाव ने निगम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में रोजाना सड़कों पर झुंड में घूमते मवेशी न सिर्फ दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, बल्कि गोठान के भीतर भी बदहाली की स्थिति से अब यहां मवेशी दम तोड़ने लगे हैं।