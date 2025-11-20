CG News: मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! GEC बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल…

मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! जीईसी बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर सेजबहार इलाके में स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बन रही बिल्डिंग से गिरकर एक महिला मजदूर की मौत हो गई। बिल्डिंग बनाने वाले ने मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया था। सेजबहार पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। बिल्डिंग का निर्माण पीडब्ल्यूडी करवा रहा है, लेकिन निर्माण का ठेका नाकोड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है।
पुलिस के मुताबिक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (जीईसी) परिसर में एक अन्य बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। बुधवार को इसकी तीसरी मंजिल में ईंट जुड़ाई का काम चल रहा था। दोपहर करीब 1 बजे ईंट चढ़ा रही मजदूर महिला का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। तीसरी मंजिल से नीचे गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं।
इससे महिला की मौत हो गई। निर्माण कार्य दल्लीराजहरा के नाकोड़ा कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है। मुगहन पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। मामले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग