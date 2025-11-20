CG News: मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! GEC बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर सेजबहार इलाके में स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बन रही बिल्डिंग से गिरकर एक महिला मजदूर की मौत हो गई। बिल्डिंग बनाने वाले ने मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया था। सेजबहार पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। बिल्डिंग का निर्माण पीडब्ल्यूडी करवा रहा है, लेकिन निर्माण का ठेका नाकोड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है।