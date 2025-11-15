CG News: शहर में कुत्तों की देखभाल का नया प्लान! हर जोन में 7 फीडिंग जोन, अलग रखे जाएंगे खूंखार कुत्ते…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आवारा और खूंखार कुत्तों के झुंड से पूरा शहर परेशान है। राजधानी में डॉग बाइट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस पर काबू पाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। नगर निगम के 10 जोन में आवारा कुत्तों को खिलाने-पिलाने के लिए निश्चित जगह तय करते हुए 70 फीडिंग जोन बनाना तय किया है।