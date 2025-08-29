CG News: एनआईटी के विद्यार्थियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान, हैदराबाद समिट में छाया छत्तीसगढ़ बायोडिजाइन मॉडल

यह मॉडल स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता, सुलभ और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाने का खाका प्रस्तुत करता है। एनआईटी रायपुर की टीम में पीएचडी. शोधार्थी सुमित कुमार, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थी ऋषभ रंजन झा और शुभम जांगीड़ शामिल थे। इनके साथ एम्स रायपुर के अच्युतानंद भी इनावेटर के रूप में जुड़े। इस समिट की विशेषता रही कि इसमें एनआईटी रायपुर के पूर्व छात्र भी अग्रणी भूमिका में नजर आए।