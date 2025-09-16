CG News: नशे की पार्टी बंद कराने पहुंची पुलिस, नशेड़ियों ने टीम से की हाथापाई, FIR दर्ज

क्राइम ब्रांच के एसआई मुकेश सोरी की शिकायत पर पार्टी संचालक हरजीत सिंह व अन्य के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा तेलीबांधा पुलिस ने फैमिली पार्टी में हुक्का पिलाने के मामले में धारा 4, 21 (1) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विजापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) 2003 के तहत और आबकारी विभाग ने फार्महाउस में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला भी दर्ज किया है।