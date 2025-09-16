Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: नशे की पार्टी बंद कराने पहुंची पुलिस, नशेड़ियों ने टीम से की हाथापाई, FIR दर्ज

CG News: रायपुर शहर में पार्टी के बहाने नशा और अश्लीलता फैलाई जा रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस वालों से हुज्जतबाजी करते हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

CG News: नशे की पार्टी बंद कराने पहुंची पुलिस, नशेड़ियों ने टीम से की हाथापाई, FIR दर्ज(photo-patrika)
CG News: नशे की पार्टी बंद कराने पहुंची पुलिस, नशेड़ियों ने टीम से की हाथापाई, FIR दर्ज(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में पार्टी के बहाने नशा और अश्लीलता फैलाई जा रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस वालों से हुज्जतबाजी करते हैं। हाथापाई तक करने लगे हैं। तेलीबांधा के एक फार्महाउस और रास्ता कैफे में रविवार को ऐसी घटना हुई। दोनों ही मामलों में जमकर बवाल हुआ। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

CG News: युवक-युवतियों की चल रही थी पार्टी

पुलिस के मुताबिक आदित्य फार्महाउस में देर रात तक युवक-युवतियों की पार्टी चल रही थी। पार्टी में शराब के साथ हुक्का और सूखा नशे के सेवन की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। फार्महाउस का गेट भीतर से बंद था। बाद में पुलिस को भीतर जाने दिया। यह देखकर फार्महाउस के संचालक हरजीत सिंह चावला और उसके कर्मचारियों ने पुलिसवालों से बहस शुरू कर दी। पुलिस ने सोमवार को न्यूड पार्टी का एक आरोपी आदर्श को भी गिरफ्तार किया।

वीडियो बना रहे जवानों से मोबाइल छीनने लगे। फिर टीम ने जांच की, तो 20-25 युवक-युवतियां मौके पर पार्टी करते मिले। इनमें से कुछ हुक्का पीते मिले। इसके बाद तेलीबांधा से अतिरिक्त बल बुलाया गया। पूरे फार्महाउस की जांच की गई। इस दौरान आरोपी हरजीत ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस वालों से हाथापाई तक करने लगा। अपशब्दों का प्रयोग करने लगा।

फार्महाउस में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला

क्राइम ब्रांच के एसआई मुकेश सोरी की शिकायत पर पार्टी संचालक हरजीत सिंह व अन्य के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा तेलीबांधा पुलिस ने फैमिली पार्टी में हुक्का पिलाने के मामले में धारा 4, 21 (1) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विजापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) 2003 के तहत और आबकारी विभाग ने फार्महाउस में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला भी दर्ज किया है।

आदित्य फार्म हाउस में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। आबकारी विभाग ने मौके से 2 बोतल डबल ब्लैक लेबल, 3 बोतल ब्लैक लेबल, 4 बोतल वोदका और 12 कैन बीयर सहित कुल 14 बल्क लीटर शराब जब्त की गई है। मैनेजर प्रलय सोना के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन आबकारी विभाग ने फार्महाउस के संचालक हरजीत के खिलाफ कुछ नहीं किया है, जबकि पार्टी में शराब परोसा जा रहा था।

संबंधित विषय:

16 Sept 2025 12:35 pm

