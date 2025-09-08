CG News: शराब में मिलावट का खेल, दुकान के नौ कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज, पूर्व विधायक ने की यह मांग

CG News: नवागढ़ कम्पोजिट मदिरा दुकान में रविवार को राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने दबिश दी और मौके से सात पेटी देशी प्लेन सवा शेरा 336 पाव शराब की तेजी जांच की जो 50 यूपी की जगह 68.9 मिली। मानक के विपरीत पाए जानें पर दूकान के सभी नौ कर्मचारी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 38 (क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विभाग जांच कर रही है।
नवागढ़ शराब दुकान के शेरा में पानी या कहानी यह तो विभाग ने उजागर कर दिया अब जांच के बाद या काम से बेदखल होने के बाद कर्मचारी सार्वजनिक करेंगे की मिलावट का खेल में कितने खिलाड़ी थे जो दुकान के बाहर बैठकर दांव लगाते थे।
नवागढ़ सहित आसपास के गांवों में शराब की अघोषित दुकान चल रही है जिन्हे सुबह होलसेल में भरपूर शराब मिल जाती है। नवागढ़ के निकट छिरहा एवं सम्बलपुर में शराब दुकान खुलने से नवागढ़ बाजार में सन्नाटा है। इसके बाद भी मिलावट यह बता रहा है कि अवैध कार्य साय साय चल रहा है।
नवागढ़ में मिलावटी सवा शेरा शराब की खेप आबकारी विभाग द्वारा पकड़े जाने पर पूर्व विधायक गुरुदयाल बंजारे ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। लोगो की जान के साथ खिलवाड़ किया जाना चिंताजनक है। राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से जिला आबकारी अधिकारी एवं उप निरीक्षक को निलंबित करे।
जिन कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है उनकी काल डिटेल खंगाली जाए। बंजारे ने कहा कि यह खेल कब से हो रहा था, मिलावट के बदले जो शराब तैयार की जाती थी वह किस जगह खपाई जा रही थी, कितने लोग इसमें शामिल थे सार्वजनिक होना चाहिए। चखना के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है लोग देख रहें हैं।
नवागढ़ एवं मारो चखना में किस शर्त का पालन हो रहा है, क्या सुविधा है आबकारी विभाग के अलावा सभी को पता है। नवागढ़ में सवा शेरा में मिलावट का हिस्सा कितने लोगो को मिलता था जनता जानना चाहती है।