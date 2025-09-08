CG News: शराब में मिलावट का खेल, दुकान के नौ कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज, पूर्व विधायक ने की यह मांग

CG News: नवागढ़ कम्पोजिट मदिरा दुकान में रविवार को राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने दबिश दी और मौके से सात पेटी देशी प्लेन सवा शेरा 336 पाव शराब की तेजी जांच की जो 50 यूपी की जगह 68.9 मिली। मानक के विपरीत पाए जानें पर दूकान के सभी नौ कर्मचारी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 38 (क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विभाग जांच कर रही है।