CG News: पुलिस में तालमेल नहीं..! एक थाने में गुमशुदा, दूसरे में मिला शव, जानें क्या है पूरा मामला?

मृणाल के गायब होने के बाद से उनके परिजन लगातार सिविल लाइन थाने के चक्कर काट रहे थे। मृणाल को ढूंढने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। परिजन मृणाल के जिंदा होने या न होने को लेकर काफी चिंतित थे। स्थानीय नेताओं से भी उन्होंने संपर्क करके अपने बेटे को ढूंढने में मदद की मांग की। इसके बाद नेताओं ने सिविल लाइन पुलिस को मामले में बारीकी से जांच करने कहा। इसके बाद पुलिस हरकत में आई।