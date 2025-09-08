Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: जेल प्रबंधन पर उठे सवाल! सामान्य बीमारी में ले गए थे AIIMS, इसलिए फरार हो गया बंदी…

CG News: रायपुर में सेंट्रल जेल से उपचार के नाम पर बाहर निकला बंदी फरार हो गया, जिसे महाराष्ट्र की ओर जाते समय ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 08, 2025

CG News: जेल प्रबंधन पर उठे सवाल! सामान्य बीमारी में ले गए थे AIIMS, इसलिए फरार हो गया बंदी...(photo-patrika)
CG News: जेल प्रबंधन पर उठे सवाल! सामान्य बीमारी में ले गए थे AIIMS, इसलिए फरार हो गया बंदी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट्रल जेल से उपचार के नाम पर बाहर निकला बंदी फरार हो गया, जिसे महाराष्ट्र की ओर जाते समय ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। बंदी को आंबेडकर और जिला अस्पताल छोडक़र एम्स में भर्ती कराया गया था। पकड़े जाने के बाद आरोपी की हालत देखकर, कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। कोई ऐसा रोग हो, जिसके उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराना पड़ गया हो।

CG News: जेल प्रबंधन पर उठे सवाल

आमतौर पर अधिकांश लोगों का सेंट्रल जेल के अस्पताल में इलाज होता है। वहां ठीक नहीं होने पर आंबेडकर, डीकेस या जिला अस्पताल में उपचार कराते हैं। बंदी फरार होने से जेल प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी कई बंदी फरार हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Student died during dance in DJ: गणेश विसर्जन में डीजे की धुन पर डांस कर रहे 8वीं के छात्र की मौत, डॉक्टर अस्पताल से थे नदारद, जमकर हुआ हंगामा
अंबिकापुर
Student died during dance in DJ

पुलिस के मुताबिक हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में शामिल करण पोर्ते जेल में था। उसे शनिवार को एम्स में भर्ती कराया गया। इसके कुछ देर बाद वह भाग निकला। इसकी सूचना मिलने पर उसकी तलाश शुरू की गई। उसका पता नहीं चल पाया। इस बीच जीआरपी दुर्ग को आरोपी करण के गोंदिया जा रही ट्रेन में होने का पता चला।

CG News: जेल में फेंका गांजे का गोला!

सूत्रों के मुताबिक रविवार को जेल में करीब 1 किलो गांजा का गोला फेंका गया। इसे जेल के सुरक्षाकर्मियों ने जब्त कर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि जेल में बंद कुछ आदतन बदमाश और हाल ही में ठगी के मामले में जेल गए आरोपियों के समर्थकों ने बाहर से गांजा फेंका था।

बीमारी के नाम पर जेल अस्पताल में वीआईपी सुविधा लेने वालों की जांच हुई है। जेल में हमले के शिकार हुए विचाराधीन बंदियों की भी जांच हुई है। टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद रायपुर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने उसे फिर जेल भेज दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 09:15 am

Published on:

08 Sept 2025 09:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: जेल प्रबंधन पर उठे सवाल! सामान्य बीमारी में ले गए थे AIIMS, इसलिए फरार हो गया बंदी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट