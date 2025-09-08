CG News: जेल प्रबंधन पर उठे सवाल! सामान्य बीमारी में ले गए थे AIIMS, इसलिए फरार हो गया बंदी…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट्रल जेल से उपचार के नाम पर बाहर निकला बंदी फरार हो गया, जिसे महाराष्ट्र की ओर जाते समय ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। बंदी को आंबेडकर और जिला अस्पताल छोडक़र एम्स में भर्ती कराया गया था। पकड़े जाने के बाद आरोपी की हालत देखकर, कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। कोई ऐसा रोग हो, जिसके उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराना पड़ गया हो।