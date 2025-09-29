CG News: रायपुर कलेक्ट्रेट के रेकॉर्ड रूम की छत ढही, गनीमत रही संडे था वर्ना… बड़ा हादसा टला

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 100 साल सेे ज्यादा पुराने कलेक्ट्रेट के रेकॉर्ड रूम की छत रविवार सुबह अचानक भरभरा कर गिर गई। छत के ऊपर लगा सोलर पैनल भी नीचे गिर गया। गनीमत रही कि रविवार छुट्टी का दिन होने से यहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत गिरने से रेकॉर्ड रूम में रखे कई वर्ष पुराने सरकारी रेकॉर्ड और फाइलें मलबे में दब गईं।