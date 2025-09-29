Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: रायपुर कलेक्ट्रेट के रेकॉर्ड रूम की छत ढही, गनीमत रही संडे था वर्ना… बड़ा हादसा टला

CG News: रायपुर में करीब 100 साल सेे ज्यादा पुराने कलेक्ट्रेट के रेकॉर्ड रूम की छत रविवार सुबह अचानक भरभरा कर गिर गई। छत के ऊपर लगा सोलर पैनल भी नीचे गिर गया।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 29, 2025

CG News: रायपुर कलेक्ट्रेट के रेकॉर्ड रूम की छत ढही, गनीमत रही संडे था वर्ना… बड़ा हादसा टला(photo-patrika)

CG News: रायपुर कलेक्ट्रेट के रेकॉर्ड रूम की छत ढही, गनीमत रही संडे था वर्ना… बड़ा हादसा टला(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 100 साल सेे ज्यादा पुराने कलेक्ट्रेट के रेकॉर्ड रूम की छत रविवार सुबह अचानक भरभरा कर गिर गई। छत के ऊपर लगा सोलर पैनल भी नीचे गिर गया। गनीमत रही कि रविवार छुट्टी का दिन होने से यहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत गिरने से रेकॉर्ड रूम में रखे कई वर्ष पुराने सरकारी रेकॉर्ड और फाइलें मलबे में दब गईं।

CG News: 100 साल पहले अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई थी इमारत

जैसे ही इसकी जानकारी अफसरों को लगी वह मौके पर पहुंचे और मलबे में दबी फाइलों को दूसरी जगह रखने की व्यवस्था की गई। रायपुर के कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल के दौरान किया गया था। यह भवन अब जर्जर हो चुका है। इसके कई कक्षों की हालत खराब है। इसके कारण रविवार सुबह कक्ष क्रमांक-8 आंग्ल अभिलेख कोष्ठ रूम के ऊपर की छत भरभरा कर नीचे गिर गई।

कलेक्टर बोले… जल्द बनेगी नई बिल्डिंग

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। हम लोगों को पहले से ही अंदेशा था कि इसकी छत कमजोर है, इसलिए यहां से कर्मचारियों को दूसरे रूम में शिफ्ट करा दिया गया था। यहां सिर्फ फाइलें ही रखी थीं। इसके कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। जल्द ही नई बिल्डिंग बनाने का कार्य होगा। इसका डिजाइन भी तैयार हो रहा है।

मलबे में दब गईं फाइलें

छत गिरने से कमरे में रखी पेंशन समेत अन्य महत्वपूर्ण फाइलें मलबे में दब गई। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर फाइलों को दूसरी जगह शिफ्ट और मलबे को हटाने का काम शुरू किया।

रायपुर

छत्तीसगढ़

रायपुर
