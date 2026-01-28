CG News: रायपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा- नया पेस्टीसाइड और सीड एक्ट पर सरकार कर रही काम

CG News: केंद्र सरकार नए पेस्टीसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर काम कर रही है। घटिया पेस्टीसाइड की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है और इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। यह बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले साल से चले विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुसार विभाग तेजी से काम कर रहा है।