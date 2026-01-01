CG News: पत्नी ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ साइबर ठग बनकर पूर्व पति को ऑनलाइन ठगा, 9 लाख से से ज्यादा कर दी धोखाधड़ी

इसके बाद अनिरूद्ध ने कहा कि आगे की प्रक्रिया के लिए उनकी सहयोगी सरला आर्या उनसे बात करेगी। इसके बाद सरला का कॉल आया। परमजीत से सरला ने पूरी राशि अंतरण करने के लिए प्रोसेस शुल्क जमा करने के लिए कहा। इस पर उसने 16 हजार 600 रुपए जमा किए। इसके बाद 4000 जमा किए। एक सप्ताह बाद फिर कागजी कार्रवाई के नाम पर 4 लाख 21 हजार 485 रुपए जमा कराने कहा गया। यह रकम भी जमा करवा दी। इस तरह अलग-अलग बहाने से परमजीत से कुल 9 लाख 60 हजार रुपए जमा करवाए गए। इस दौरान उन्हें कुछ डीडी भेजा गया। एक सप्ताह बाद रकम आ जाने का आश्वासन दिया।