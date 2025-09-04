CG Pensioner: पेंशनरों की बड़ी मांग, सभी संभाग और जिलों में खुले अलग पेंशन दफ्तर

जिलों में पेंशन कार्यालय शुरू करने के लिए कई साल से मांग की जा रही है। कई लेटर भी दिए जा चुके हैं। अब फिर सेे महासंघ सोमवार को वित्त सचिव को पत्र लेकर मिलेगा। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह प्रथा लागू है, जहां पेंशनर्स की ट्रेज़री में होने वाले भ्रष्टाचार, शोषण व प्रकरण के निराकरण में देरी को लेकर ट्रेज़री के मकड़जाल चंगुल से पेंशनरों को बचाने के लिए संभाग व जिला स्तर पर पेंशन कार्यालय खोले गए है।