CG Pensioner: पेंशनरों की बड़ी मांग, सभी संभाग और जिलों में खुले अलग पेंशन दफ्तर

CG Pensioner: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेंशनरों को ट्रेज़री से मुक्त करने के लिए सभी संभाग और जिलों में पेंशन कार्यालय खोलने की मांग की जा रही है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिवेशन में यह मांग उठाई गई है, ताकि पेंशनरों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेज़री के चक्कर न काटने पड़े। जिलों में पेंशन कार्यालय न होने से पेंशन संचालनालय के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।
जिलों में पेंशन कार्यालय शुरू करने के लिए कई साल से मांग की जा रही है। कई लेटर भी दिए जा चुके हैं। अब फिर सेे महासंघ सोमवार को वित्त सचिव को पत्र लेकर मिलेगा। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह प्रथा लागू है, जहां पेंशनर्स की ट्रेज़री में होने वाले भ्रष्टाचार, शोषण व प्रकरण के निराकरण में देरी को लेकर ट्रेज़री के मकड़जाल चंगुल से पेंशनरों को बचाने के लिए संभाग व जिला स्तर पर पेंशन कार्यालय खोले गए है।
जानकारों ने बताया कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की मांग पर इंद्रावती भवन नया रायपुर में लगभग 3 साल पहले अलग से पेंशन संचालनालय का सेटअप स्वीकृत कर खोला गया है। उम्मीद की जा रही थी कि संभाग और जिला में भी शीघ्र पृथक पेंशन कार्यालय खोले जाएंगे, लेकिन संचालनालय शुरू होने के तीन वर्षों में इस दिशा कोई काम नहीं हुआ है।