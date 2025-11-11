Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Placement Camp: रोजगार का सुनहरा अवसर! 180 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को होगा प्लेसमेंट कैंप, जानें Detail..

CG Placement Camp: रायपुर जिले के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में इस सप्ताह युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर तैयार किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

CG Placement Camp: रोजगार का सुनहरा अवसर! 180 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को होगा प्लेसमेंट कैंप, जानें Detail..(photo-patrika)

CG Placement Camp: रोजगार का सुनहरा अवसर! 180 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को होगा प्लेसमेंट कैंप, जानें Detail..(photo-patrika)

CG Placement Camp: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में इस सप्ताह युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर तैयार किया गया है। बुधवार, 12 नवंबर को यहां प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा।

इस कैंप में कुल 180 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के 150 पद और सेल्स कंसलटेंट के 30 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं से लेकर स्नातक तक निर्धारित की गई है। अधिकारी ने बताया कि यह अवसर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो निजी क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या अनुभव प्राप्त कर अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं।

CG Placement Camp: 180 पदों पर होगी भर्ती

कैंप में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा लेकर उपस्थित होना होगा। अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं नि:शुल्क होंगी और आवेदकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

रोजगार मार्गदर्शन केंद्र के प्रभारी ने बताया कि यह प्लेसमेंट कैंप राज्य सरकार के युवा सशक्तिकरण और रोजगार बढ़ाने के प्रयासों के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जिले के योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को निजी कंपनियों से जोड़ने की पहल की जा रही है। कैंप में शामिल होने वाली कंपनियां उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद सीधी नियुक्ति या चयन सूची जारी करेंगी।

Published on:

11 Nov 2025 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Placement Camp: रोजगार का सुनहरा अवसर! 180 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को होगा प्लेसमेंट कैंप, जानें Detail..

