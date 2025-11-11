CG Placement Camp: रोजगार का सुनहरा अवसर! 180 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को होगा प्लेसमेंट कैंप, जानें Detail..

इस कैंप में कुल 180 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के 150 पद और सेल्स कंसलटेंट के 30 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं से लेकर स्नातक तक निर्धारित की गई है। अधिकारी ने बताया कि यह अवसर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो निजी क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या अनुभव प्राप्त कर अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं।