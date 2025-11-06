Placement Camp: महिलाओं को मिला रोजगार का नया अवसर, जिला प्रशासन ने लगाया मेगा प्लेसमेंट कैंप

इस मेगा प्लेसमेंट कैंप में जिले की विभिन्न विकासखंडों से आई कुल 85 शिक्षित महिला आवेदकों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। सभी आवेदकों का पंजीयन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अगला चरण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल परीक्षण के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसके उपरांत पात्र आवेदकों का अंतिम चयन नियमानुसार किया जाएगा।