सुकमा

Placement Camp: महिलाओं को मिला रोजगार का नया अवसर, जिला प्रशासन ने लगाया मेगा प्लेसमेंट कैंप

Sukma Placement Camp: सुकमा जिला प्रशासन ने शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज में मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया।

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 06, 2025

महिलाओं के लिए मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित (photo source- Patrika)

महिलाओं के लिए मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित (photo source- Patrika)

Sukma Placement Camp: सुकमा जिला प्रशासन सुकमा द्वारा शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में मेगा प्लेसमेंट कैंप का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकुंद ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में किया गया।

Sukma Placement Camp: महिलाओं के रोजगार के लिए प्रशासन प्रयासरत

जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के रोजगारोन्मुखी शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। यह पहल स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित कर रही है।

एक कदम आत्मनिर्भर सुकमा की ओर

जिला प्रशासन सुकमा का यह प्रयास महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। मेगा प्लेसमेंट कैंप जैसे आयोजन यह संदेश दे रहे हैं कि सुकमा जिले में प्रशासन केवल योजनाएं नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू भी कर रहा है।

आवेदकों की मांग पर बढ़ाई जाएगी पंजीयन तिथि

कैंप में उपस्थित कई इच्छुक आवेदकों ने पंजीयन तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है। प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त उपरांत नई तिथि निर्धारित कर शीघ्र सूचित की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इस रोजगार अवसर का लाभ उठा सकें।

इस मेगा प्लेसमेंट कैंप में जिले की विभिन्न विकासखंडों से आई कुल 85 शिक्षित महिला आवेदकों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। सभी आवेदकों का पंजीयन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अगला चरण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल परीक्षण के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसके उपरांत पात्र आवेदकों का अंतिम चयन नियमानुसार किया जाएगा।

विभागों का सराहनीय सहयोग

Sukma Placement Camp: इस आयोजन में जनसंपर्क विभाग, श्रम विभाग, जिला रोजगार कार्यालय, जिला पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। उनके समन्वय से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

