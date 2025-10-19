स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने से नाराज़गी, मांगें पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

Demand for Employment (Photo source- Patrika)
Demand for Employment: कलवर माइंस में स्थानीय मांगों की उपेक्षा से आक्रोशित ग्राम झिटकाटोला के ग्रामीणों ने मुख्य महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र, अनुविभागीय अधिकारी भानुप्रतापपुर और तहसीलदार दुर्गूकोंदल को ज्ञापन सौंपा। शनिवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के माइनिंग कार्य को रोकने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि 10 सितंबर को आयोजित ग्राम सभा में उनकी मांगों को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया जिससे वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस प्रबंधन बाहरी लोगों को प्राथमिकता देकर स्थानीय समुदाय की अनदेखी कर रहा है। रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं जिससे शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं। माइंस से हो रहे खनन और ट्रांसपोर्टिंग की कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है, जो ग्रामीणों के अधिकारों का हनन है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को 18 अक्टूबर तक पूरा नहीं किया गया तो माइंस का काम पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।
Demand for Employment: आंदोलन में पूरे गांव के लोग शामिल होंगे और उग्र रूप देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ज्ञापन देने वालों में लच्छूराम ध्रुव, रूपसिंह जैन, सनेसिंग उसेंडी, शिवलाल सलाम, शत्रुघन दुग्गा, शकुंतला तारम, कुमेश नेताम, बरातू भोयर, कमलेश जैन, फुलकुंवर टांडिया, नवल तारम आदि ग्रामवासी शामिल रहे।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग