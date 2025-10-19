स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने से नाराज़गी, मांगें पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस प्रबंधन बाहरी लोगों को प्राथमिकता देकर स्थानीय समुदाय की अनदेखी कर रहा है। रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं जिससे शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं। माइंस से हो रहे खनन और ट्रांसपोर्टिंग की कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है, जो ग्रामीणों के अधिकारों का हनन है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को 18 अक्टूबर तक पूरा नहीं किया गया तो माइंस का काम पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।