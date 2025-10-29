पढ़ाना छोड़ राज्योत्सव में ड्यूटी देंगे 200 से ज्यादा शिक्षक, 1,426 स्कूल होंगे प्रभावित

अभी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल पहचान ’’अपार आईडी’’बनाने का कार्य किया जा रहा है। जानकारों के अनुसार, जिले में 5 लाख 27 हजार विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाना जाना है। लेकिन अब तक 3 लाख 65 हजार विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा सकी है। ऐसे ही छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें हर माह विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में शिक्षक ऐप्स और पोर्टलों में डेटा एंट्री, अपलोडिंग में लगे रहते हैं।