CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर… जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द

CG Ration Card Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में आयकरदाता भी गरीब हैं। उन्हें हर महीने गरीबों को मिलने वाला राशन लेना पड़ रहा है। यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सरकार की ओर से तय की गई आय सीमा नहीं है, बल्कि आयकरदाता खुद को असहाय दिखा रहे हैं। राज्य में ऐसे हजारों आयकरदाता हैं जो गरीबों का राशन डकार कर उनका हक मार रहे हैं। लाखों कमाने वालों की यह कारस्तानी राशन कार्ड के ई-केवाइसी कराने के दौरान सामने आ रही है।