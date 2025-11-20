CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर... जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द(photo-patrika)
CG Ration Card Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में आयकरदाता भी गरीब हैं। उन्हें हर महीने गरीबों को मिलने वाला राशन लेना पड़ रहा है। यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सरकार की ओर से तय की गई आय सीमा नहीं है, बल्कि आयकरदाता खुद को असहाय दिखा रहे हैं। राज्य में ऐसे हजारों आयकरदाता हैं जो गरीबों का राशन डकार कर उनका हक मार रहे हैं। लाखों कमाने वालों की यह कारस्तानी राशन कार्ड के ई-केवाइसी कराने के दौरान सामने आ रही है।
यह फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद रायपुर जिले में ही गरीबी रेखा के नीचे वाले 9,422 (बीपीएल राशन कार्ड) धारकों के नाम काटे गए हैं। क्योंकि इनके अकाउंट में हर साल आय से अधिक का लेन देन हो रहा था। खुलासे में सामने आया कि इनके खातों में 6 लाख रुपए से अधिक की राशि हर साल आती है।
इसके बाद खाद्य विभाग ने इनके राशन कार्ड रद्द कर दिए। इससे पहले भी एक लाख मृतकों के नाम से परिजन हर माह राशन उठा रहे थे, इसपर भी कार्रवाई की गई है। अब विभाग इन लोगों से रिकवरी करने की तैयारी में है। ऐसे गरीब आयकर दाताओं को विभाग नोटिस जारी करने वाला है।
रायपुर खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा की 6 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन वाले राशनकार्ड धारकों, जिनकी पात्रता जांच में गड़बड़ी पाई गई है, उन सभी के नाम सूची से हटाए गए हैं। रायपुर जिले में ऐसे 10000 लोग शामिल थे। सभी को रिकवरी करने नोटिस भेजा जाएगा।
प्रदेशभर में 62,813 आयकर दाता जो कि एपीएल राशन कार्ड के पात्र हैं। इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे वाले बीपीएल कार्ड बनवा रखे थे। रायपुर जिले में ऐसे 10,361 लोग हैं। इन सभी के कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं।
जिला संदिग्ध आयकर दाता
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग