Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर… जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द

CG Ration Card Scam: राज्य में ऐसे हजारों आयकरदाता हैं जो गरीबों का राशन डकार कर उनका हक मार रहे हैं। लाखों कमाने वालों की यह कारस्तानी राशन कार्ड के ई-केवाइसी कराने के दौरान सामने आ रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 20, 2025

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर... जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द(photo-patrika)

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर... जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द(photo-patrika)

CG Ration Card Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में आयकरदाता भी गरीब हैं। उन्हें हर महीने गरीबों को मिलने वाला राशन लेना पड़ रहा है। यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सरकार की ओर से तय की गई आय सीमा नहीं है, बल्कि आयकरदाता खुद को असहाय दिखा रहे हैं। राज्य में ऐसे हजारों आयकरदाता हैं जो गरीबों का राशन डकार कर उनका हक मार रहे हैं। लाखों कमाने वालों की यह कारस्तानी राशन कार्ड के ई-केवाइसी कराने के दौरान सामने आ रही है।

CG Ration Card Scam: आयकरदाता डकार रहे गरीबों का हक

यह फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद रायपुर जिले में ही गरीबी रेखा के नीचे वाले 9,422 (बीपीएल राशन कार्ड) धारकों के नाम काटे गए हैं। क्योंकि इनके अकाउंट में हर साल आय से अधिक का लेन देन हो रहा था। खुलासे में सामने आया कि इनके खातों में 6 लाख रुपए से अधिक की राशि हर साल आती है।

इसके बाद खाद्य विभाग ने इनके राशन कार्ड रद्द कर दिए। इससे पहले भी एक लाख मृतकों के नाम से परिजन हर माह राशन उठा रहे थे, इसपर भी कार्रवाई की गई है। अब विभाग इन लोगों से रिकवरी करने की तैयारी में है। ऐसे गरीब आयकर दाताओं को विभाग नोटिस जारी करने वाला है।

62 हजार लोगों ने फर्जी दस्तावेज से बनवाए कार्ड

रायपुर खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा की 6 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन वाले राशनकार्ड धारकों, जिनकी पात्रता जांच में गड़बड़ी पाई गई है, उन सभी के नाम सूची से हटाए गए हैं। रायपुर जिले में ऐसे 10000 लोग शामिल थे। सभी को रिकवरी करने नोटिस भेजा जाएगा।

प्रदेशभर में 62,813 आयकर दाता जो कि एपीएल राशन कार्ड के पात्र हैं। इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे वाले बीपीएल कार्ड बनवा रखे थे। रायपुर जिले में ऐसे 10,361 लोग हैं। इन सभी के कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं।

जनिए, किन जिले में ऐसे राशन कार्ड धारक

जिला संदिग्ध आयकर दाता

  • रायपुर 2,102 10,361
  • दुर्ग 2,310 6,339
  • बिलासपुर 856 6,074
  • सरगुजा 309 2,586
  • बस्तर 196 1,185

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 10:47 am

Published on:

20 Nov 2025 10:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर… जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा…

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा...(photo-patrika)
रायपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल – ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल - ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान
रायपुर

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक… रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक... रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

CG News: मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! GEC बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल…

मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! जीईसी बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल(photo-patrika)
रायपुर

आज रायपुर के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी! पाइप लाइन की होगी मरम्मत, 8 घंटे का रहेगा शटडाउन

आज रायपुर के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी! पाइप लाइन की होगी मरम्मत, 8 घंटे का रहेगा शटडाउन(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.