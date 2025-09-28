Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Registry News: नवरात्र में जमीन की रजिस्ट्री कम, 5 दिन में सिर्फ 800, आय में भी गिरावट

CG Registry News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हर साल नवरात्र के समय को शुभ मानकर लोग बाकी सामान के साथ जमीन की खरीदी करते हैं।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 28, 2025

CG Registry News: नवरात्र में जमीन की रजिस्ट्री कम, 5 दिन में सिर्फ 800, आय में भी गिरावट(photo-patrika)

CG Registry News: नवरात्र में जमीन की रजिस्ट्री कम, 5 दिन में सिर्फ 800, आय में भी गिरावट(photo-patrika)

CG Registry News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हर साल नवरात्र के समय को शुभ मानकर लोग बाकी सामान के साथ जमीन की खरीदी करते हैं। इस बार भी जमीन की रजिस्ट्री कराने लोग पंजीयन कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में रजिस्ट्री की संख्या कम है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस नवरात्र में 22 से 26 सितंबर तक पंजीयन कार्यालय में 800 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। इससे पंजीयन फीस व स्टाप ड्यूटी के रूप में 13 करोड़ रुपए की आय हुई है।

सामान्य दिनों की तुलना में यह रजिस्ट्री और आय जरूर ज्यादा हुई है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में दोनों में भारी गिरावट आई है। साल 2024 में नवरात्रि के दौरान 5 दिन में 1100 से अधिक रजिस्ट्री हुई थीं। इसके साथ ही पंजीयन फीस व स्टाप ड्यूटी से 25 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई थीं। इस तरह इस बार रजिस्ट्री और आय दोनों में भारी कमी आई है।

CG Registry News: हर दिन 150 लोग करा रहे रजिस्ट्री

नवरात्र में प्रतिदिन औसतन 150 से 170 के बीच रजिस्ट्री हो रही है। रजिस्ट्री से पंजीयन शुल्क से लगभग 5 करोड़ रुपए और स्टाप ड्यूटी से लगभग 8 करोड़ रुपए की आय हुई है। पिछली बार औसतन 265 से अधिक रजिस्ट्री हुई थीं, जिससे राजस्व के रूप में विभाग का खजाना भी भरा था। हालांकि नवरात्र तक उमीद है कि 5 करोड़ रुपए तक की और आय हो सकती है।

हर बार त्योहार के समय पंजीयन विभाग की ओर से भीड़ के मद्देनजर स्लॉट टाइम बढा दिया जाता है, लेकिन इस बार रजिस्ट्री में आई गिरावट के कारण पंजीयन विभाग को स्लॉट टाइम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पिछले वर्ष रजिस्ट्री दतर में भीड़ को देखते हुए स्लॉट टाइम भी दो घंटे बढ़ाया गया था, ताकि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के अनुसार उसी तारीख को रजिस्ट्री भी हो सके। इस सुविधा की इस बार जरूरत ही नहीं पड़ी।

Updated on:

28 Sept 2025 01:07 pm

Published on:

28 Sept 2025 01:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Registry News: नवरात्र में जमीन की रजिस्ट्री कम, 5 दिन में सिर्फ 800, आय में भी गिरावट

रायपुर

छत्तीसगढ़

