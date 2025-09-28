CG Registry News: नवरात्र में जमीन की रजिस्ट्री कम, 5 दिन में सिर्फ 800, आय में भी गिरावट

CG Registry News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हर साल नवरात्र के समय को शुभ मानकर लोग बाकी सामान के साथ जमीन की खरीदी करते हैं। इस बार भी जमीन की रजिस्ट्री कराने लोग पंजीयन कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में रजिस्ट्री की संख्या कम है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस नवरात्र में 22 से 26 सितंबर तक पंजीयन कार्यालय में 800 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। इससे पंजीयन फीस व स्टाप ड्यूटी के रूप में 13 करोड़ रुपए की आय हुई है।