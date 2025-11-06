CG Teacher Posting: बड़ी खुशखबरी: 266 शिक्षक होंगे प्राचार्य पद पर पदोन्न, जल्द होगी काउंसलिंग… जानें Details

शिक्षक (फाइल फोटो-पत्रिका)
CG Teacher Posting: प्रदेश के शिक्षा विभाग ने लगभग 266 शिक्षकों को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में इन शिक्षकों के रेकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके बाद उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में इन शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जाएगा।
विभाग ने जिलों से पात्र शिक्षकों की सूची मंगाई है। इस कदम से शिक्षकों के करियर में उन्नति के साथ आदिवासी अंचलों में शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों को आदिवासी बहुल इलाके के विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। जो शिक्षक पहले से ही इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें वहीं के स्कूलों में प्राचार्य बनाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, कई स्कूल ऐसे हैं जहां काफी समय से स्थायी प्राचार्य नहीं हैं। इस कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पदोन्नति के बाद इन स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षण कार्यों में तेजी आएगी। नए शैक्षणिक सत्र से पहले नए प्राचार्यों की पदस्थापना पूरी करने की योजना है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
