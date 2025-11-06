Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Teacher Posting: बड़ी खुशखबरी: 266 शिक्षक होंगे प्राचार्य पद पर पदोन्न, जल्द होगी काउंसलिंग… जानें Details

CG Teacher Posting: प्रदेश के शिक्षा विभाग ने लगभग 266 शिक्षकों को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में इन शिक्षकों के रेकॉर्ड की जांच की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 06, 2025

teachers new task

शिक्षक (फाइल फोटो-पत्रिका)

CG Teacher Posting: प्रदेश के शिक्षा विभाग ने लगभग 266 शिक्षकों को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में इन शिक्षकों के रेकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके बाद उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में इन शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जाएगा।

विभाग ने जिलों से पात्र शिक्षकों की सूची मंगाई है। इस कदम से शिक्षकों के करियर में उन्नति के साथ आदिवासी अंचलों में शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों को आदिवासी बहुल इलाके के विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। जो शिक्षक पहले से ही इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें वहीं के स्कूलों में प्राचार्य बनाया जाएगा।

CG Teacher Posting: प्राचार्य न होने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित

जानकारी के अनुसार, कई स्कूल ऐसे हैं जहां काफी समय से स्थायी प्राचार्य नहीं हैं। इस कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पदोन्नति के बाद इन स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षण कार्यों में तेजी आएगी। नए शैक्षणिक सत्र से पहले नए प्राचार्यों की पदस्थापना पूरी करने की योजना है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

ये भी पढ़ें

डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, इस जिले के 17 स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट क्लास सुविधा, छात्रों ने देखा थ्रीडी कंटेंट
कवर्धा
डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Teacher Posting: बड़ी खुशखबरी: 266 शिक्षक होंगे प्राचार्य पद पर पदोन्न, जल्द होगी काउंसलिंग… जानें Details

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Patrika Interview: प्रेम की क्या परिभाषा? सिंगर कैलाश खेर ने कही ये बड़ी बात, लोगों को दी सीख

रायपुर

पीएम मोदी, शाह और डोभाल की रायपुर में बड़ी बैठक.. नक्सलियों के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी? सभी गृह सचिव, आईजी होंगे शामिल

पीएम और शाह (Getty Images)
रायपुर

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट
रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)
रायपुर

रील वायरल हो और रूह तक जाए… कैलाश खेर ने अपनी आवाज से बिखेरा जादू, झूठ उठे दर्शक, बना यादगार

kailash kher in raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.