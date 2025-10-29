डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, इस जिले के 17 स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट क्लास सुविधा, छात्रों ने देखा थ्रीडी कंटेंट

कवर्धा विकासखंड के जिन 17 स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ की गई है। इसमें स्वामी करपात्री उच्चतर माध्यमिक शाला कवर्धा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कवर्धा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कचहरीपारा कवर्धा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पिपरिया, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल कवर्धा, उच्चतर माध्यमिक शाला रवेली, उच्चतर माध्यमिक शाला बिरकोना, उच्चतर माध्यमिक शाला बहनी, उच्चतर माध्यमिक शाला कोको, उच्चतर माध्यमिक शाला सोनपुरीरानी,, उच्चतर माध्यमिक शाला जेवड़नखुर्द, हाईस्कूल बरबसपुर, हाईस्कूल बारदी, हाईस्कूल अमलीडीह, हाईस्कूल नेवारी, हाईस्कूल पथर्रा, हाईस्कूल छिरहा शमिल हैं।