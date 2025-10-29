Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, इस जिले के 17 स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट क्लास सुविधा, छात्रों ने देखा थ्रीडी कंटेंट

CG News: प्रदेश के उपमुयमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को ग्राम बिरकोना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर से कवर्धा विकासखंड के 17 शासकीय स्कूलों में एक साथ स्मार्ट क्लास सुविधा का शुभारंभ किया।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 29, 2025

डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: प्रदेश के उपमुयमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को ग्राम बिरकोना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर से कवर्धा विकासखंड के 17 शासकीय स्कूलों में एक साथ स्मार्ट क्लास सुविधा का शुभारंभ किया। यह पहल जिले में डिजिटल शिक्षा के नए युग की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान सभी स्कूल वर्चुअल माध्यम से सीधे तौर पर जुड़े रहे।

स्मार्ट क्लास की शुरुआत से जिले के मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों को पहली बार अत्याधुनिक डिजिटल शिक्षण प्रणाली का लाभ मिलेगा। इस पहल से ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को शहरी छात्रों के समान शिक्षण अवसर उपलब्ध होंगे। विद्यालय परिसर पहुंचकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने स्मार्ट क्लास की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया।

शिक्षकों से तकनीकी संरचना और उपयोग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर हृदय की संरचना, भौतिक विज्ञान के सिद्धांत और पादप हार्मोन से संबंधित थ्रीडी एनिमेटेड डिजिटल सामग्री का लाइव प्रदर्शन देखा।

उन्होंने स्वयं स्मार्ट बोर्ड संचालित करते हुए इसकी उपयोगिता का अनुभव भी किया। इस दौरान शर्मा ने विद्यार्थियों से प्रकाश के अपवर्तन पर प्रश्न पूछे, जिनका विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। उन्होंने इस अवसर को जिले में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के सुव्यवस्थित विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व कदम बताया।

यहां हुई स्मार्ट क्लास की शुरुआत

कवर्धा विकासखंड के जिन 17 स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ की गई है। इसमें स्वामी करपात्री उच्चतर माध्यमिक शाला कवर्धा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कवर्धा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कचहरीपारा कवर्धा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पिपरिया, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल कवर्धा, उच्चतर माध्यमिक शाला रवेली, उच्चतर माध्यमिक शाला बिरकोना, उच्चतर माध्यमिक शाला बहनी, उच्चतर माध्यमिक शाला कोको, उच्चतर माध्यमिक शाला सोनपुरीरानी,, उच्चतर माध्यमिक शाला जेवड़नखुर्द, हाईस्कूल बरबसपुर, हाईस्कूल बारदी, हाईस्कूल अमलीडीह, हाईस्कूल नेवारी, हाईस्कूल पथर्रा, हाईस्कूल छिरहा शमिल हैं।

74 विद्यालयों का लक्ष्य

प्रथम चरण में कवर्धा विकासखंड के 17 स्कूलों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है। अगले चरण में सहसपुर लोहारा और बोड़ला विकासखंड के विद्यालयों को शामिल करते हुए सीएसआर मद से कुल 50 स्कूलों तक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। आगे चलकर 74 विद्यालयों को इस सुविधा से लैस करने का लक्ष्य है।

