CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति(photo-patrika)
CG Vyapam 2025: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयोजित वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर (Model Answer Key) जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा राज्यभर में आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कुल 100 पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।
परीक्षा के बाद अब उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की जांच करने और संभावित स्कोर का आकलन करने का अवसर मिला है। व्यापमं ने बताया कि मॉडल उत्तरों को गुरुवार को व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा की आंसर शीट से तुलना कर सकते हैं।
अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि या असहमति लगती है, तो वह 22 अक्टूबर 2025 तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इसके बाद व्यापमं विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी आपत्तियों की जांच करेगा और उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) जारी की जाएगी। इसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।
व्यापमं ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय और वार्ड आया जैसे अहम पदों को भरने के लिए की जा रही है, जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधन की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
