Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति

CG Vyapam 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयोजित वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर (Model Answer Key) जारी कर दिए हैं।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 16, 2025

CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति(photo-patrika)

CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति(photo-patrika)

CG Vyapam 2025: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयोजित वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर (Model Answer Key) जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा राज्यभर में आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कुल 100 पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।

CG Vyapam 2025: Ward Boy Aaya भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी

परीक्षा के बाद अब उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की जांच करने और संभावित स्कोर का आकलन करने का अवसर मिला है। व्यापमं ने बताया कि मॉडल उत्तरों को गुरुवार को व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा की आंसर शीट से तुलना कर सकते हैं।

22 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर

अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि या असहमति लगती है, तो वह 22 अक्टूबर 2025 तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इसके बाद व्यापमं विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी आपत्तियों की जांच करेगा और उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) जारी की जाएगी। इसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।

व्यापमं ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय और वार्ड आया जैसे अहम पदों को भरने के लिए की जा रही है, जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधन की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 05:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate…

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट! त्योहारी सीजन में कीमतों में हो सकता है बड़ा उछाल, जानें Rate...(photo-patrika)
रायपुर

मिट्टी की दीवारों से पक्के आशियाने तक का सफर, दुलारी मनाएंगी पक्के घर में पहली दिवाली

PM awas yojana (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Crime: रायपुर में ठेला लगाने वाले युवक की पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी आरोपियों पहचान नहीं

CG Crime: रायपुर में ठेला लगाने वाले युवक की पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी आरोपियों पहचान नहीं
रायपुर

Illegal Liquor: आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध शराब के कारोबार में पकड़े गए उपसरपंच और उनकी पत्नी

अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
रायपुर

Actor Vikrant Massey: यंग इंडिया टॉक शो में शामिल हुए अभिनेता विक्रांत मैसी, युवाओं के लिए बताई 5 बातें

Actor Vikrant Massey: यंग इंडिया टॉक शो में शामिल हुए अभिनेता विक्रांत मैसी, युवाओं के लिए बताई 5 बातें
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.