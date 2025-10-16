CG Vyapam ने जारी किए Ward Boy–Aaya परीक्षा के मॉडल उत्तर, 22 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति

CG Vyapam 2025: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयोजित वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर (Model Answer Key) जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा राज्यभर में आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कुल 100 पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।