रायपुर

चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट रेल प्रोजेक्ट में अब आएगी रफ्तार, रेल मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Rail Project: भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित समयावधि में कुल 32 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 5 आपत्तियां सही पाई गईं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 07, 2025

रेल परियोजना में आएगी तेजी (Photo source- Patrika)
रेल परियोजना में आएगी तेजी (Photo source- Patrika)

Rail Project: चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल परियोजना के काम में अब तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर रेल मंत्रालय ने चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल परियोजना के लिए दावा-आपत्ति के बाद भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है।

केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेल परियोजना (17 किलोमीटर) के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अंतर्गत 36.392 हेक्टेयर रकबे की कुल 198 भूमि खंडों को परियोजना के लिए अधिग्रहित करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही अब शीघ्र ही प्रभावितों को मुआवजा वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर सहमति प्रदान करते हुए अंतिम रूप से भूमि अधिग्रहण की घोषणा की है। अधिसूचना के अनुसार, यह भूमि अब भारत सरकार (रेल मंत्रालय) के नाम दर्ज होगी और परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।

Rail Project: रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस परियोजना को वर्ष 2018-19 में मंजूरी दी गई थी। भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित समयावधि में कुल 32 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 5 आपत्तियां सही पाई गईं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा शेष आपत्तियों का निराकरण कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई।

Updated on:

07 Sept 2025 12:29 pm

Published on:

07 Sept 2025 12:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट रेल प्रोजेक्ट में अब आएगी रफ्तार, रेल मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

