CG Vyapam: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर भर्ती, इस तारीख तक आवेदन,

परीक्षा 21 सितंबर को संभावित है। रायपुर में 55, बिलासपुर में 55, सरगुजा में 57 और बस्तर में 58 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।