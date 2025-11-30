CG Weather Update: चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ का दिखेगा असर! इस इलाके में अगले 3 दिन तक हो सकती है बारिश, Alert जारी

CG Weather Update: राजधानी में नवंबर का सबसे कम तापमान शनिवार को 13.1 डिग्री रेकॉर्ड किया गया। इससे पहले इस माह न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री पर था। नवंबर का एक दिन बचा है। ऐसे में इस माह और न्यूनतम तापमान गिरने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, 30 नवंबर से अगले दो दिन के लिए न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिन तक हल्की बारिश की संभावना है।