Weather Update: तमिलनाडु तट पर एक्टिव होगा साइक्लोन… 24, 25 व 29 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें

ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Weather Update: दुर्ग जिले में ठंडक का असर लगभग खत्म हो गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह से ही तेज धूप चुभने लगी और दोपहर तक मौसम उमस भरा महसूस हुआ। वहीं रात के तापमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को न्यूनतम तापमान 11.8 से बढ़कर 13.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यानी एक दिन में ही दो डिग्री की उछाल।
मौसम विभाग के अनुसार, दुर्ग सहित प्रदेशभर में 24 नवंबर तक रात का तापमान लगातार बढ़ने का अनुमान है। कई जिलों में रात का पारा 16 डिग्री से ऊपर जा सकता है। मामूली सी ठंडक भी इसलिए गायब हो गई है क्योंकि इस समय प्रदेश में उत्तर से शुष्क, ठंडी हवाएं नहीं आ रहीं। इसके विपरीत पूर्वी दिशा से नमीयुक्त हवा आ रही हैं। नमी बढ़ने से रातें गर्म हो रही हैं। दिन में तेज धूप के कारण तापमान और बढ़ रहा है
25 नवंबर के आसपास तमिलनाडु तट पर साइक्लोन बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्रणाली मध्य भारत के हवा के दबाव और तापमान को आगे 29 नवंबर तक लगातार प्रभावित करती रहेगी। इस कारण 29 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के अंतिम दिनों के बाद हवा की दिशा में बदलाव संभावित है। जैसे ही उत्तर की हवा प्रदेश में दोबारा प्रवेश करेंगी। दिसंबर के पहले हफ्ते से ठंडक लौटने लगेगी।
आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी रायपुर का मौसम भी सामान्य रहने की संभावना है। दिन के समय धूप के कारण हल्की गर्मी का एहसास होगा। वहीं रात के तापमान में गिरावट जारी रहने वाला है। इसके साथ ही धीरे-धीरे ठंड और बढ़ेगी।
