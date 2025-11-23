Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Weather Update: तमिलनाडु तट पर एक्टिव होगा साइक्लोन… 24, 25 व 29 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें

Weather Update: 25 नवंबर के आसपास तमिलनाडु तट पर साइक्लोन बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्रणाली मध्य भारत के हवा के दबाव और तापमान को आगे 29 नवंबर तक लगातार प्रभावित करती रहेगी।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Nov 23, 2025

Heavy Cold Alert

ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Weather Update: दुर्ग जिले में ठंडक का असर लगभग खत्म हो गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह से ही तेज धूप चुभने लगी और दोपहर तक मौसम उमस भरा महसूस हुआ। वहीं रात के तापमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को न्यूनतम तापमान 11.8 से बढ़कर 13.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यानी एक दिन में ही दो डिग्री की उछाल।

मौसम विभाग के अनुसार, दुर्ग सहित प्रदेशभर में 24 नवंबर तक रात का तापमान लगातार बढ़ने का अनुमान है। कई जिलों में रात का पारा 16 डिग्री से ऊपर जा सकता है। मामूली सी ठंडक भी इसलिए गायब हो गई है क्योंकि इस समय प्रदेश में उत्तर से शुष्क, ठंडी हवाएं नहीं आ रहीं। इसके विपरीत पूर्वी दिशा से नमीयुक्त हवा आ रही हैं। नमी बढ़ने से रातें गर्म हो रही हैं। दिन में तेज धूप के कारण तापमान और बढ़ रहा है

तमिलनाडु साइक्लोन का असर भी पड़ेगा

25 नवंबर के आसपास तमिलनाडु तट पर साइक्लोन बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्रणाली मध्य भारत के हवा के दबाव और तापमान को आगे 29 नवंबर तक लगातार प्रभावित करती रहेगी। इस कारण 29 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है।

दिसंबर के पहले हफ्ते से लौटेगी ठंडक

मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के अंतिम दिनों के बाद हवा की दिशा में बदलाव संभावित है। जैसे ही उत्तर की हवा प्रदेश में दोबारा प्रवेश करेंगी। दिसंबर के पहले हफ्ते से ठंडक लौटने लगेगी।

Weather Update: रायपुर का मौसम

आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी रायपुर का मौसम भी सामान्य रहने की संभावना है। दिन के समय धूप के कारण हल्की गर्मी का एहसास होगा। वहीं रात के तापमान में गिरावट जारी रहने वाला है। इसके साथ ही धीरे-धीरे ठंड और बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट
रायपुर
Chhattisgarh Weather news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Weather Update: तमिलनाडु तट पर एक्टिव होगा साइक्लोन… 24, 25 व 29 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी के बाद 3 गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामान बरामद

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

सुपेला मेन रोड पर भीषण हादसा: मैकेनिक की मौत, टैंकर चालक फरार

CG Accident:
भिलाई

रेलकर्मियों से करोड़ों की ठगी… गैंगमैन ने पत्नी के साथ 40 से अधिक लोगों को लूटा, दोनों फरार

CG Fraud New
भिलाई

Road Accident: सड़क हादसे में HR एग्जीक्यूटिव की मौत, बीमार मां से मिलने आ रही थी बेटी, 9 महीने पहले हुई थी शादी

Road Accident
भिलाई

SIR फॉर्म बना सिर दर्द, पता बदलने वालों को बीएलओ फॉर्म देने से कर रहे इनकार

SIR फॉर्म बना सिर दर्द, पता बदलने वालों को बीएलओ फॉर्म देने से कर रहे इनकार, रेलवे कर्मियों को भी नहीं मिल रहा फॉर्म,
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.