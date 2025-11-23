Weather Update: तमिलनाडु तट पर एक्टिव होगा साइक्लोन… 24, 25 व 29 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें

मौसम विभाग के अनुसार, दुर्ग सहित प्रदेशभर में 24 नवंबर तक रात का तापमान लगातार बढ़ने का अनुमान है। कई जिलों में रात का पारा 16 डिग्री से ऊपर जा सकता है। मामूली सी ठंडक भी इसलिए गायब हो गई है क्योंकि इस समय प्रदेश में उत्तर से शुष्क, ठंडी हवाएं नहीं आ रहीं। इसके विपरीत पूर्वी दिशा से नमीयुक्त हवा आ रही हैं। नमी बढ़ने से रातें गर्म हो रही हैं। दिन में तेज धूप के कारण तापमान और बढ़ रहा है