CG Weather Update: पोस्ट मानसून हुआ मेहरबान: अक्टूबर में 113% ज्यादा बारिश… अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना

बेमौसम बारिश से अर्ली वेराइटी की धान की फसल पक चुकी है और काटने का समय आ गया है। बारिश के बाद पक चुकी फसल खेत में गिर रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड एचओडी डॉ. के.के. साहू के अनुसार इन दिनों हो रही बारिश अर्ली वेराइटी के धान की फसल के लिए नुकसानदायक है। हालांकि देर से पकने वाले धान के लिए फायदेमंद है। प्रदेश में 25 फीसदी से ज्यादा किसान अर्ली वेराइटी का धान लेते हैं।