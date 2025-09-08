Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! गरज-चमक के साथ बरसी बारिश, सड़कों पर भरा पानी…

CG Weather Update: रायपुर में रविवार देर शाम करीब 7 बजे शहर का मौसम अचानक बदल गया। बादल गरजे और बिजली चमकी। गरज और चमक के साथ शहर में कई जगह बारिश हुई।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 08, 2025

CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! गरज-चमक के साथ बरसी बारिश, सड़कों पर भरा पानी...(photo-patrika)
CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! गरज-चमक के साथ बरसी बारिश, सड़कों पर भरा पानी...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविवार देर शाम करीब 7 बजे शहर का मौसम अचानक बदल गया। बादल गरजे और बिजली चमकी। गरज और चमक के साथ शहर में कई जगह बारिश हुई। चंद्र ग्रहण के करीब तीन घंटे पहले मौसम में बदलाव देखने को मिला।

इस कारण जहां शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली तो गणेश समितियों की चिंता बढ़ गई। शाम 6 बजे के बाद आकाश में बादल उमड़े और तेज गडग़ड़ाहट के साथ ही बिजली चमकने लगी। इसके बाद राजधानी में कई स्थानों पर रिमझिम और कहीं तेज बारिश हुई।

Orange alert: Video: सरगुजा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जमीनी सतह पर छाए बादल की वजह से कोहरे जैसा दिखा नजारा
अंबिकापुर
Orange alert

CG Weather Update: प्रदेश में 13 तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। कुछ जगह पर भारी वर्षा भी हो सकती है। रविवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान रायपुर में 34.5 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। बारिश के कारण मौसम में ठंडक महसूस की गई। रविवार को रायपुर समेत अलग-अलग जिले में मध्यम वर्षा हुई।

देर रात तक बारिश से हुआ जलजमाव

शहर में शाम के बाद हुए मौसम में बदलाव से कई स्थानों पर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हुई। इससे संतोषी नगर सहित कई स्थानों पर सडक़ों पर पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में सडक़ों पर जलजमाव होने के कारण कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनीं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में काफी देर तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।

CG Weather Update

08 Sept 2025 08:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! गरज-चमक के साथ बरसी बारिश, सड़कों पर भरा पानी…

