CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! गरज-चमक के साथ बरसी बारिश, सड़कों पर भरा पानी…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविवार देर शाम करीब 7 बजे शहर का मौसम अचानक बदल गया। बादल गरजे और बिजली चमकी। गरज और चमक के साथ शहर में कई जगह बारिश हुई। चंद्र ग्रहण के करीब तीन घंटे पहले मौसम में बदलाव देखने को मिला।
इस कारण जहां शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली तो गणेश समितियों की चिंता बढ़ गई। शाम 6 बजे के बाद आकाश में बादल उमड़े और तेज गडग़ड़ाहट के साथ ही बिजली चमकने लगी। इसके बाद राजधानी में कई स्थानों पर रिमझिम और कहीं तेज बारिश हुई।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। कुछ जगह पर भारी वर्षा भी हो सकती है। रविवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान रायपुर में 34.5 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। बारिश के कारण मौसम में ठंडक महसूस की गई। रविवार को रायपुर समेत अलग-अलग जिले में मध्यम वर्षा हुई।
शहर में शाम के बाद हुए मौसम में बदलाव से कई स्थानों पर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हुई। इससे संतोषी नगर सहित कई स्थानों पर सडक़ों पर पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में सडक़ों पर जलजमाव होने के कारण कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनीं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में काफी देर तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।