CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! गरज-चमक के साथ बरसी बारिश, सड़कों पर भरा पानी…

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। कुछ जगह पर भारी वर्षा भी हो सकती है। रविवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान रायपुर में 34.5 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। बारिश के कारण मौसम में ठंडक महसूस की गई। रविवार को रायपुर समेत अलग-अलग जिले में मध्यम वर्षा हुई।