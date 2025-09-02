Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Orange alert: Video: सरगुजा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जमीनी सतह पर छाए बादल की वजह से कोहरे जैसा दिखा नजारा

Orange alert: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए एक और चक्रवात का उत्तर छत्तीसगढ़ में दिख रहा असर, 1 जून से अब तक अंबिकापुर में 1250 मिमी से अधिक दर्ज की गई है बारिश, यह औसत से 100.9 प्रतिशत अधिक

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 02, 2025

Orange alert
Cloud on land surface (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में मानसून जाते-जाते भी पूरी ताकत से सक्रिय बना हुआ है। बीते कई दिनों से संभाग में लगातार बारिश हो रही है और फिलहाल इससे राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट (Orange alert) जारी किया है। इधर मंगलवार की सुबह अंबिकापुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के वक्त घने कोहरे जैसा दृश्य देखने को मिला, लेकिन यह सामान्य कोहरा नहीं था। यह जमीनी सतह पर छाए बादल थे।

कोहरा जैसा नजारा देख स्थानीय लोग इसे सर्दी की दस्तक और मौसम के बदलाव का संकेत मान रहे थे, लेकिन मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल का कहना था कि यह दृश्य दरअसल घना कोहरा (Orange alert) नहीं था, बल्कि जमीनी सतह पर छाए हुए बादल थे।

उन्होंने बताया कि यह स्थिति अत्यधिक आर्द्रता और सतही तापमान में गिरावट के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें बादल धरातल के बेहद करीब आ जाते हैं और कोहरे जैसी दृश्यता बनती है।

Orange alert: बारिश से राहत के फिलहाल नहीं हैं आसार

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात सक्रिय हो गया है, जिसका असर आगामी 2-3 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा।

इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट (Orange alert) जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी दी है। 1 जून से अब तक अंबिकापुर में 1250 मिमी से अधिक वर्षा रिकॉर्ड किया गया है जो औसत वर्षा के 100.9 प्रतिशत से भी अधिक है।

लगातार बारिश से हल्की ठंड का भी अनुभव

लगातार हो रही बारिश (Orange alert) के कारण क्षेत्र में हल्की ठंड का अनुभव होने लगा है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है, जिससे लोगों को सर्दी की आहट लग रही है।

वहीं मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानसून की विदाई की घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगी। एसके मंडल ने कहा कि जब तक बारिश का सिलसिला थमता नहीं दिखेगा, तब तक मानसून की विदाई को लेकर कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती।

Updated on:

02 Sept 2025 09:10 pm

Published on:

02 Sept 2025 09:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Orange alert: Video: सरगुजा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जमीनी सतह पर छाए बादल की वजह से कोहरे जैसा दिखा नजारा

