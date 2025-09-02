Orange alert: Video: सरगुजा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जमीनी सतह पर छाए बादल की वजह से कोहरे जैसा दिखा नजारा

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में मानसून जाते-जाते भी पूरी ताकत से सक्रिय बना हुआ है। बीते कई दिनों से संभाग में लगातार बारिश हो रही है और फिलहाल इससे राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट (Orange alert) जारी किया है। इधर मंगलवार की सुबह अंबिकापुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के वक्त घने कोहरे जैसा दृश्य देखने को मिला, लेकिन यह सामान्य कोहरा नहीं था। यह जमीनी सतह पर छाए बादल थे।