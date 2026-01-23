23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: आज रायपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह धुंध, दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंड

CG Weather Update: मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने का अनुमान जताया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 23, 2026

CG Weather Update: आज रायपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह धुंध, दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंड(photo-patrika)

CG Weather Update: आज रायपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह धुंध, दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंड(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि, इसके बाद एक बार फिर ठंड का असर देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे रात की ठंड से कुछ राहत मिलेगी। इसके बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, हालांकि बाद में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

CG Weather Update: पिछले 24 घंटे का मौसम हाल

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। इस अवधि में दुर्ग में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का असर बना रहा, वहीं दिन में हल्की गर्मी महसूस की गई।

फिलहाल छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक पछुआ हवाओं में द्रोणिका के रूप में स्थित है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सक्रिय है, जिससे हवाओं की गति तेज बनी हुई है। इन सिस्टमों के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है।

आज रायपुर में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी रायपुर में भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कुल मिलाकर दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का असर बना रहेगा।

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, दो दिन की राहत के बाद ठंड दोबारा लौट सकती है, खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में। लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह और रात के समय सावधानी बरतें और बदलते मौसम के अनुसार खुद को सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: आज रायपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह धुंध, दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

क्या 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा आवश्यक है? प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट में उठाया सवाल

क्या 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा आवश्यक है? प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट में उठाया सवाल, जानिए विवाद का कारण..?(photo-patrika)
रायपुर

आज रायपुर में दूसरा टी-20 मुकाबला! कई सामानों पर लगा रोक, जानें

आज रायपुर में दूसरा टी-20 मुकाबला! स्टेडियम में बदली एंट्री व्यवस्था, कई सामानों पर लगा रोक, जानें...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए 100 पदों पर सीधी भर्ती

नौकरी की तलाश खत्म! रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए 100 पदों पर सीधी भर्ती, 14,500 तक मिलेगा वेतन...(photo-patrika)
रायपुर

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में जीवंत होगी जनजातीय वीरों की गाथा, वंदे मातरम् थीम पर देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय का भव्य प्रदर्शन

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में जीवंत होगी जनजातीय वीरों की गाथा, वंदे मातरम्’ थीम पर देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय का भव्य प्रदर्शन
रायपुर

Rada Auto Expo 2026: रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026, तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री

Rada Auto Expo 2026: रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026, तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.