28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CGBSE Board Result: 10वीं-12वीं बोर्ड के रिजल्ट कल होंगे जारी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की घोषणा

CGBSE Board Result: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम का इंजतार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल यानी 29 अप्रैल को परिणाम जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी दी..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Apr 28, 2026

CGBSE result today

10वीं-12वीं बोर्ड के रिजल्ट कल होंगे जारी ( Photo - Patrika )

CGBSE Board Result: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम कल यानी बुधवार, 29 अप्रैल को जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसकी घोषणा कर छात्रों को खुशखबरी दी है। बता दें कि 15 अप्रैल तक दोनों क्लास की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा हो गया था। वहीं 12वीं के हिंदी प्रश्नपत्र के लीक होने की घटना ने प्रक्रिया को कुछ समय के लिए प्रभावित किया।

CGBSE Board Result: शिक्षा मंत्री ने एक्स पर दी खुशखबरी

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्ति की ओर है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं।

​पेपर लीक ने समय को किया प्रभावित

बता दें कि इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 3.21 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। जबकि 2.45 लाख विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी। वहीं 12वीं क्लास का हिंदी पेपर लीक होने की वजह से रिजल्ट जारी होने में थोड़ा समय हो गया, वरना एक सप्ताह पहले जारी हो जाता।

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम (Chhattisgarh Board 10th-12th exam Results) आप आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

ऐसे चेक करें सीजी बोर्ड 10वीं-12वीं 2026 का परिणाम

परीक्षार्थी सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।
इसके बाद CGBSE 10वीं रिजल्ट 2026/ CGBSE 12वीं रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
अब परीक्षार्थी 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा का रोल नंबर दर्ज कर सबमिट करें।
आपका मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी।
अब परिणाम चेक करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें, ताकि भविष्य में ये काम आएगा।

पांचवीं-आठवीं का परिणाम अप्रैल में

कक्षा पांचवीं और आठवीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद शिक्षकों को उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के निर्देश दिए गए थे। अब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की अंकसूची तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

संभावना जताई जा रही है कि पांचवीं और आठवीं के परिणाम अप्रैल के अंत तक घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। उनके लिए पुन: परीक्षा आयोजित करने की भी तैयारी की जा रही है।

और भी है खबरें

CGBSE बोर्ड के रिजल्ट में फिसड्डी, कई प्राचार्यों की रुक सकती है वेतनवृद्धि, डीईओ ने जारी किया नोटिस... पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 02:59 pm

Published on:

28 Apr 2026 02:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGBSE Board Result: 10वीं-12वीं बोर्ड के रिजल्ट कल होंगे जारी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पुलिस से मांगी सुरक्षा

CG News:मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पुलिस से मांगी सुरक्षा
रायपुर

Chhattisgarh ED Raid: ED की रेड पर सियासत गरम, PCC चीफ दीपक बैज ने बताया राजनीतिक एजेंडा

ED की रेड पर सियासत गरम (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Political: भाजपा में विवाद! जिलों की कार्यकारिणी सूची जारी होते ही मचा बवाल, बदले जाएंगे नाम

CG Political, BJP
रायपुर

Congress Leader Suspended: कांग्रेसी पार्षद पर बड़ा आरोप, चोरी का पैसा छिपाने पर पार्टी ने किया सस्पेंड

Congress flags
रायपुर

Chhattisgarh Heatwave: प्रदेश में हीटवेव का असर बरकरार! 16 दिन से 40°C पार, थमने का नाम नहीं ले रही लू

छत्तीसगढ़ में तापमान 40°C से ऊपर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.