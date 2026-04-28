Chhattisgarh ED Raid: ED की रेड पर सियासत गरम, PCC चीफ दीपक बैज ने बताया राजनीतिक एजेंडा

इस पूरे घटनाक्रम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छापेमारी भूपेंद्र चंद्राकर के घर हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मामला केवल यहीं तक सीमित है या इसके तार अजय चंद्राकर तक भी जुड़े हुए हैं। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।