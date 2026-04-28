CG News: मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पुलिस से मांगी सुरक्षा

डॉ. प्रेमासाई महाराज ने अपने आवेदन में कहा है कि इस प्रकार की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए समय रहते कार्रवाई आवश्यक है, ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी की जल्द पहचान कर उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा उन्हें, उनके परिवार और धाम से जुड़े श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू करने की बात कही है।