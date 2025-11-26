CGPSC आज जारी करेगा 2025 के लिए नोटिफिकेशन, 240 पदों के लिए आएगी वैकेंसी, डिप्टी कलेक्टर और DSP के पद में बढ़ोतरी

CGPSC 2025: राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन आज जारी होने के आसार हैं। इसके तहत करीब 240 पदों के लिए वैकेंसी आएगी, जो 17 से 20 सेवाओं के लिए होगी। सर्वाधिक पद नायब तहसीलदार के लिए होंगे। इसी तरह मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ख और ग वर्ग की भर्ती भी राज्य सेवा के माध्यम से होगी। डिप्टी कलेक्टर के इस बार 10 से अधिक पद होंगे। पिछली बार 7 थे। इसी तरह डीएसपी के लिए भी 10 से अधिक पद रहेंगे।