पूर्व CM बघेल के बेटे चैतन्य को राहत नहीं.. जेल में मनेगी दिवाली, 28 तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

Chaitanya Baghel: शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य, निरंजन दास, नीतेश पुरोहित व दीपेश चावडा़ की न्यायिक रिमांड को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अवधि पूरी होने पर 28 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। ( CG News ) चैतन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू चालान पेश करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसे पेश नहीं किया गया। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य को जन्मदिन पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। ईओडब्ल्यू ने 13 अक्टूबर को चार्जशीट पेश करने वाली थी, लेकिन कोर्ट में पेश कर 2 दिन के लिए फिर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था।