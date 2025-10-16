Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

पूर्व CM बघेल के बेटे चैतन्य को राहत नहीं.. जेल में मनेगी दिवाली, 28 तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

Chaitanya Baghel: चैतन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू चालान पेश करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसे पेश नहीं किया गया। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य को जन्मदिन पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था..

2 min read

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 16, 2025

CG liquor Scam, CG News, Chaitanya Baghel

शराब घोटाले मामले में जेल गए चैतन्य और दीपेन्द्र (Photo Patrika )

Chaitanya Baghel: शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य, निरंजन दास, नीतेश पुरोहित व दीपेश चावडा़ की न्यायिक रिमांड को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अवधि पूरी होने पर 28 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। ( CG News ) चैतन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू चालान पेश करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसे पेश नहीं किया गया। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य को जन्मदिन पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। ईओडब्ल्यू ने 13 अक्टूबर को चार्जशीट पेश करने वाली थी, लेकिन कोर्ट में पेश कर 2 दिन के लिए फिर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था।

Chaitanya Baghel: 2900 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी

छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2900 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य के खिलाफ विशेष न्यायालय में 5091 पन्नों का चालान पेश किया है। इसमें 91 पेज की समरी में बताया गया है कि किस तरह से शराब घोटाले से अर्जित रकम को कारोबार में निवेश किया गया। यह रकम विभिन्न माध्यमों से चैतन्य तक पहुंचती थी। इसे अपने करीबी लोगों के जरिए भी खपाया गया था। पेश किए गए चालान में चैतन्य की भूमिका के संबंध में बताया गया है।

18 जुुलाई से जेल में..

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3200 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया। इसके बाद 22 जुलाई तक पूछताछ करने रिमांड पर लिया है। वहीं पूछताछ और जांच के बाद रिमांड बढ़ती गई। अब 4 महीने होने वाला है। पूर्व सीएम के बेटे जेल में बंद है। इधर भूपेश बघेल ने बेटे की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बेटे को जमानत नहीं मिली है।

चैतन्य पर लगे ये आरोप

शराब घोटाले से अर्जित अवैध वसूली की राशि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (पीओसी) का हिस्सा मिला था। (ED Raid) ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि अपराध से अर्जित नकदी को चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट फर्मों में खपाने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों को नकद भुगतान, बैंक प्रविष्टियों के माध्यम से किया।

Chaitanya Baghel: फ्लैट खरीदने के नाम पर 5 करोड़ रुपए लिया

करीबी कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के साथ मिलीभगत कर अपनी कंपनियों में निवेश किया। त्रिलोक के यहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपए लिया गया। इसके ट्रांजेक्शन में संबंधित लेन-देन की अवधि के दौरान ब्योरा मिला है। यह राशि त्रिलोक को शराब सिंडिकेट से अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हुआ था। इस घोटाले की जांच करने पर पता चला है कि शराब घोटाले से राज्य के खजाने को करोड़ो रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इसके सिंडिकेट में शामिल लोगों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक रकम मिली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 12:34 pm

Published on:

16 Oct 2025 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पूर्व CM बघेल के बेटे चैतन्य को राहत नहीं.. जेल में मनेगी दिवाली, 28 तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड
रायपुर

CG News: समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित, 2739 पुराने और नए स्वीकृतकेंद्रों पर होगी धान की खरीदी

CG News: समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित, 2739 पुराने और नए स्वीकृतकेंद्रों पर होगी धान की खरीदी
रायपुर

CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक

CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक
रायपुर

CG News: इसरो तैयार करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जल, जंगल, जमीन से लेकर अपराधियों तक की निगरानी

CG News: इसरो तैयार करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जल, जंगल, जमीन से लेकर अपराधियों तक की निगरानी
रायपुर

छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिला राष्ट्रीय सम्मान,‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ घोषित

छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिला राष्ट्रीय सम्मान,‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ घोषित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.