डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर मनाया गया छठ महापर्व, महादेव घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब…

आर.जे. नरेंद्र भी हमेशा की तरह इस वर्ष छठ पर्व के अवसर पर महादेव घाट पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनकी भावनाओं को करीब से समझा। आर.जे. नरेंद्र ने बताया, “महादेव घाट पर हर साल छठ पर्व का नजारा मन को छू लेने वाला होता है। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद कल सुबह उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर इस व्रत का समापन किया जाएगा।”