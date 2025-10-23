Chhath Puja: राजधानी में छठ महापर्व की धूम, महादेवघाट समेत 50 तालाबों में होगी पूजा, 27 अक्टूबर को होगी रंगारंग शाम

समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रायपुर में छठ पूजा 50 से अधिक स्थानों- खारुन नदी के महादेव घाट, व्यास तालाब और अन्य तालाबों के किनारे तथा नवा रायपुर के झांस तालाब में होगी। 25 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ प्रारंभ होगी। खरना अक्टूबर 26 को होगा । संध्या अर्घ्य अक्टूबर 27 को होगा और उषा अर्घ्य अक्टूबर 28 को होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम 27 की शाम से रहेगी। इस अवसर पर कन्हैया सिंह, सन्तोष सिंह, ब्रजेश सिंह, राकेश सिंह, सुनील सिंह, रवींद्र सिंह, मुक्तिनाथ पांडे, शशि सिंह, परमानंद सिंह उपस्थित थे।