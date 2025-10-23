Chhath Puja: राजधानी में छठ महापर्व की धूम, महादेवघाट समेत 50 तालाबों में होगी पूजा, 27 अक्टूबर को होगी रंगारंग शाम

छठ पूजा (फोटो सोर्स- iStock)
Chhath Puja: सूर्य उपासना के सबसे बड़े छठ महापर्व की महादेवघाट समेत तालाबों के घाट पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 25 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ चार दिवसीय पर्व शुरू होगा। छठव्रर्ती 27 अक्टूबर को शाम के पहर में राजधानी के महादेवघाट समेत 50 तालाबों में अस्त होते सूर्यदेव को पहला अर्घ्य देंगे। दूसरे दिन सुहागिनों के सिंदूर खेला के साथ समापन होगा।
छठ आयोजन समिति महादेवघाट की ओर से पर्व को विशेष स्वरूप देने की रूपरेखा तय की है। आयोजकों का मानना है कि छठ महापर्व स्वच्छता का सबसे बड़ा ब्रांड एबेसडर हैं। जिनसे साफ-सफाई की प्रेरणा मिलती है। इस पर्व में खानपान में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। नए चूल्हे-चौके का इंतजाम करना पड़ता है। समिति के सदस्यों ने सर्वसमति से छठ पूजा को भव्यता एवं पारंपरिकता से मनाने का निर्णय लिया है।
छठ पर्व ही दुनिया का मात्र एक पर्व है जिसमें डूबते एवं उगते सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व को षष्ठी पूजा एवं सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला हिन्दू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोकपर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य और उनकी बहन छठी मइया को समर्पित है।
समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रायपुर में छठ पूजा 50 से अधिक स्थानों- खारुन नदी के महादेव घाट, व्यास तालाब और अन्य तालाबों के किनारे तथा नवा रायपुर के झांस तालाब में होगी। 25 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ प्रारंभ होगी। खरना अक्टूबर 26 को होगा । संध्या अर्घ्य अक्टूबर 27 को होगा और उषा अर्घ्य अक्टूबर 28 को होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम 27 की शाम से रहेगी। इस अवसर पर कन्हैया सिंह, सन्तोष सिंह, ब्रजेश सिंह, राकेश सिंह, सुनील सिंह, रवींद्र सिंह, मुक्तिनाथ पांडे, शशि सिंह, परमानंद सिंह उपस्थित थे।
