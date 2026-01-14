14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती, चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुरू

CG News:रायपुर स्थित 4वीं वाहिनी के भर्ती केंद्र में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन 12 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 14, 2026

Army Recruitment Rally: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, धमतरी में थल सेना भर्ती रैली का आयोजन

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अंतर्गत पुरुष नर्स, महिला नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, ड्रेसर व कम्पाउंडर पदों की भर्ती प्रक्रिया 2023-24 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है।

इसकी समय-सारणी पहले ही जारी कर माना रायपुर स्थित 4वीं वाहिनी के भर्ती केंद्र में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन 12 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों पर सुबह 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 01:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती, चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुरू

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद, व्यवस्थाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक

CG News: रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे, छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान
रायपुर

CG Strike: कलेक्टर दर पर वेतन के लिए हड़ताल पर गए चालक-हेल्पर, घरों तक नहीं पहुंची गाड़ियां

CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन
रायपुर

CG News: रायपुर की 6 वर्षीय बालिका दिशा का मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले फाइनलिस्ट में चयन

रायपुर

Exam Date: ओपन स्कूल की हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 का टाइम टेबल घोषित

Exam Date
रायपुर

Raipur news: मुख्यमंत्री ने झकझोरा तब जागे अफसर, दो दुकानों पर की कार्रवाई, जब्त किया चाइनीज मांझा

CG News: मकर संक्रांति से पहले रायपुर के पतंग दुकानों में निगम की छापेमारी, चाइनीज मांझा जब्त
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.