CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती, चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुरू

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अंतर्गत पुरुष नर्स, महिला नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, ड्रेसर व कम्पाउंडर पदों की भर्ती प्रक्रिया 2023-24 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है।
इसकी समय-सारणी पहले ही जारी कर माना रायपुर स्थित 4वीं वाहिनी के भर्ती केंद्र में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन 12 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों पर सुबह 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग