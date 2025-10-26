Chhattisgarh Board: एग्जाम और स्ट्रेस…. छात्र फौरन इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल, मिलेगी मदद

(Patrika File Photo)
Chhattisgarh Board: स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा कदम उठाया है। देश में बढ़ती छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए माशिमं ने टोल फ्री नंबर 18002334363 जारी किया है।
इस हेल्पलाइन नंबर का संचालन 31 अक्टूबर से सप्ताह में एक बार प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक किया जाएगा। इस समयावधि में विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक माशिमं के हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी को किसी प्रकार के मानसिक तनाव/घबराहट होने पर अपनी समस्या बताकर मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक से सलाह ले सकते हैं।
इन तथ्यों के आधार पर बच्चों की समुचित निगरानी व्यवस्था अभिभावक सुनिश्चित करें।
