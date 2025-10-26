Chhattisgarh Board: एग्जाम और स्ट्रेस…. छात्र फौरन इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल, मिलेगी मदद

इस हेल्पलाइन नंबर का संचालन 31 अक्टूबर से सप्ताह में एक बार प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक किया जाएगा। इस समयावधि में विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक माशिमं के हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी को किसी प्रकार के मानसिक तनाव/घबराहट होने पर अपनी समस्या बताकर मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक से सलाह ले सकते हैं।