Crime News: बेटी की जली हुई लाश देख पिता के उड़े होश, जताई हत्या की आशंका, जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मृतका तेजस्विनी अपने पिता रूप सिंग पटेल के साथ घर में रहती थी और मजदूरी करने प्रतिदिन बलौदा बाजार जाती थी। प्रतिदिन की भांति शुक्रवार को भी वह बलौदा बाजार से वापस आकर शुक्रवार रात अपने पिता के साथ रात का भोजन किया। सुबह जब पिता की नींद खुली तो तेजस्विनी घर पर नहीं थी। घर का दरवाजा भी बाहर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाकर जब पिता बाहर निकले तो ग्राम में जल चुके पैरावट में एक युवती की जली हुई हालत में लाश मिलने का हल्ला मचा हुआ था।