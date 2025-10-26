Crime News: बेटी की जली हुई लाश देख पिता के उड़े होश, जताई हत्या की आशंका, जानें पूरा मामला

पैरावट में मिली युवती की जली लाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम चरौटी में शनिवार सुबह जली हुई अवस्था में एक युवती की लाश मिलने से पूरे ग्राम में सनसनी फैल गई। ग्राम के बाहरी इलाके में रखे पैरावट के अंदर जली हुई हालत में युवती का शव बरामद किया गया है। युवती की पहचान चरौटी निवासी तेजस्विनी पटेल (26) के रूप में की गई है।
जानकारी के अनुसार, मृतका तेजस्विनी अपने पिता रूप सिंग पटेल के साथ घर में रहती थी और मजदूरी करने प्रतिदिन बलौदा बाजार जाती थी। प्रतिदिन की भांति शुक्रवार को भी वह बलौदा बाजार से वापस आकर शुक्रवार रात अपने पिता के साथ रात का भोजन किया। सुबह जब पिता की नींद खुली तो तेजस्विनी घर पर नहीं थी। घर का दरवाजा भी बाहर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाकर जब पिता बाहर निकले तो ग्राम में जल चुके पैरावट में एक युवती की जली हुई हालत में लाश मिलने का हल्ला मचा हुआ था।
अज्ञात आशंका से घबराकर पिता जब जले हुए पैरावट तक पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी की जली हुई लाश देखकर उसकी पहचान की। शनिवार सुबह 7.30 बजे लगभग पुलिस को भी सूचना मिली कि ग्राम चरौटी में ग्राम की ही युवती की पैरावट में जली हुई अवस्था में लाश मिली है। सूचना पर थाना सिटी कोतवाली का पुलिस बल तत्काल घटना स्थल ग्राम चरौटी पहुंचा साथ ही फोरेंसिक टीम के माध्यम से भी शव एवं घटनास्थल का सूक्ष्म जांच एवं निरीक्षण किया गया।
प्रारंभिक जांच में शव मृतिका तेजस्विनी पटेल पिता रूप सिंग पटेल (26) निवासी ग्राम चरोटी पटेल पारा गुड़ी चौक का होना पाया गया। जानकारी के अनुसार मृतका के हाथ बंधे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान थे, जिसके चलते उसकी हत्या किया जाना स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।
पुलिस ने भी माना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण में युवती की हत्या करना प्रतीत हो रहा है। अपितु प्रकरण में घटनास्थल संपूर्ण जांच कार्यवाही, गवाहों, परिजनों के कथन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
