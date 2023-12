छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द होगी घोषणा, बीजेपी दिल्ली में तय करेगी चेहरा...

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द होगी घोषणा, बीजेपी दिल्ली में तय करेगी चेहरा...

रायपुरPublished: Dec 06, 2023 08:35:18 am Submitted by: Khyati Parihar

BJP In Chhattisgarh: चुनाव जीतने के बाद अब कुछ नए विधायकों ने दिल्ली की दौड़ शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव से निर्वाचित विधायक लता उसेंडी दिल्ली गए हैं। इन दोनों नेताओं ने दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की।

अरुण साव संसद के शीतकालीन सत्र में भी शामिल होंगे।वहीं लता उसेंडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते विधायक चुनाव जीतने पर वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंची हैं। इसके अलावा एक-दो नए विधायकों के भी दिल्ली पहुंचने की खबर है।