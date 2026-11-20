देश की सियासत में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें जिसमें 90 विधायक चुने जाएंगे और वह नई सरकार का गठन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर कई राजनीतिक दल हिसमें हिस्सेदारी करेंगे। कई तरह से चुनाव का कवरेज होगा, लेकिन 'पत्रिका' आपके लिए लेकर आया है 360 डिग्री कवरेज, जिसमें ग्राउंड जीरो से होगी रिपोर्टिंग। सबसे पहले सबसे सटीक खबरें वो भी वीडियो के साथ मिलेंगी यहां पर, क्योंकि पत्रिका की खबरें हैं भरोसेमंद और सबसे बेहतर।

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