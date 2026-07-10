सरकार का कहना है कि नया कानून पारंपरिक और जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम कर डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देगा। अनुमति और लाइसेंस से जुड़ी कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन और समयबद्ध होंगी, जिससे उद्योगों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो विभाग तय समय सीमा के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, वहां डीम्ड परमिशन जैसे प्रावधान निवेशकों को राहत देंगे। वहीं रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन व्यवस्था के जरिए केवल आवश्यक मामलों में ही निरीक्षण किया जाएगा, जिससे उद्योगों पर अनावश्यक दबाव कम होगा।