PM Modi in Raipur: देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में, पीएम बोले-हमारी सरकार आदिवासी विरासत की रक्षा कर रही

PM Modi in Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है, मेरे लिए यह आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने याद किया कि एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम किया और इस धरती से बहुत कुछ सीखा।
मोदी ने कहा कि साथियों, एक तरफ हमारी सरकार आदिवासी विरासत की रक्षा कर रही है। वहीं, आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दिया जा रहा है। आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांवों में विकास की नई रोशनी ला रहा है।
मोदी ने कहा कि आजाद भारत में आदिवासी इलाकों में 80 हजार करोड़ रुपए के पैमाने पर कभी काम नहीं हुआ। इसी प्रकार सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास की राष्ट्रीय योजना पीएम जन मन योजना के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो से आदिवासी समाज वनोपज संग्रहण करता है।
मोदी ने कहा कि देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में रहती है। यह एक आदिवासी समाज है जिसका गौरवशाली इतिहास है। उनका योगदान भारत के लिए रहा है। देश को उनके योगदान को जानना चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मिल गया।
मोदी ने कहा कि इसमें आजादी से पहले 150 साल से ज्यादा समय तक आदिवासी समाज के संघर्ष के इतिहास को दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी। यह संग्रहालय भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।
