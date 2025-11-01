PM Modi in Raipur: देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में, पीएम बोले-हमारी सरकार आदिवासी विरासत की रक्षा कर रही

PM Modi in Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है, मेरे लिए यह आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने याद किया कि एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम किया और इस धरती से बहुत कुछ सीखा।