छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य घोटाला! 700 ब्लड टेस्ट मशीनें बंद, 660 करोड़ के घोटाले पर सन्नाटा…

जानकारों के अनुसार, तीनों ही आईएएस अधिकारी रीएजेंट खरीदी मामले में पाक साफ नहीं माने जा सकते। प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही सामने आई है। जरूरत न होते हुए भी इतना बड़ा ऑर्डर जानबूझकर दिए या दबाव में, ये जांच का विषय है। आईएएस अफसरों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर इस बात की चर्चा है कि कई उन्हें नौकरशाह होने के नाते बचाया तो नहीं जा रहा है। तत्कालीन हैल्थ डायरेक्टर व सीजीएमएससी के एमडी से ईओडब्ल्यू पहले ही पूछताछ कर चुकी है।