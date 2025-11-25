Chhattisgarh Investor Meet: दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से कर रहे हैं सीधा संवाद

इस आयोजन में स्टील क्षेत्र, पर्यटन उद्योग और अन्य प्रमुख सेक्टरों के नामी उद्योगपति तथा विभिन्न कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य देश भर के निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, उभरते अवसरों और निवेश–अनुकूल वातावरण को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना है।