रायपुर

Chhattisgarh Investor Meet: दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से कर रहे हैं सीधा संवाद

Chhattisgarh Investor Meet: देश भर के निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, उभरते अवसरों और निवेश–अनुकूल वातावरण को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 25, 2025

Chhattisgarh Investor Meet: दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से कर रहे हैं सीधा संवाद

दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन (Photo Patrika)

Chhattisgarh Investor Meet: छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण निवेशक सम्मेलन छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आज नई दिल्ली में प्रारम्भ हो गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुँचे और उन्होंने उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाक़ात का क्रम प्रारंभ कर दिया है।

इस आयोजन में स्टील क्षेत्र, पर्यटन उद्योग और अन्य प्रमुख सेक्टरों के नामी उद्योगपति तथा विभिन्न कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य देश भर के निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, उभरते अवसरों और निवेश–अनुकूल वातावरण को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से सीधे संवाद कर रहे हैं तथा उन्हें राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं, स्थिर एवं पारदर्शी नीति, तेज़ी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सरल और समयबद्ध प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से अवगत करा रहे हैं।

